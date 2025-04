"Przepisy nie pozwalają". Dziennikarz chciał przekazać święconkę Mateckiemu

Reporter Telewizji wPolsce24 przyjechał w wielkanocną niedzielę do Aresztu Śledczego w Radomiu, aby przekazać koszyk ze święconką posłowi Mateckiemu.

– Chcemy w ten sposób okazać, że dalej o nim pamiętamy. Okazujemy mu wsparcie, szczególnie w tym okresie, okresie Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Mamy nadzieję, że uda się podzielić tymi święconymi pokarmami. Jednocześnie chcemy złożyć mu życzenia i podziękować, bo wiemy, że poseł Dariusz także jest bliski naszej telewizji. Sam wysłał list do naszej redakcji, list z życzeniami, list z podziękowaniami za wsparcie. Wiemy, że nas ogląda. Jeżeli nas pan teraz widzi, panie pośle, również chcemy panu złożyć najserdeczniejsze życzenia na te Święta Zmartwychwstania Pańskiego. Przede wszystkim dużo siły i odwagi od Zmartwychwstałego, bo to jest wyjątkowo potrzebne w tym ciężkim dla pana oraz pańskich bliskich czasie – mówił do pełniącego służbę strażnika Szymon Szereda.

– Niestety nasze przepisy nie pozwalają na takie rzeczy – odparł funkcjonariusz. – Ale przecież można paczki żywnościowe zostawiać – nie odpuszczał dziennikarz. – Tak, po wcześniejszym uzgodnieniu i okazaniu dokumentacji. Na tę chwilę nie możemy takiej rzeczy zrobić. Wszystkie informacje dostanie pan mailowo – wskazał strażnik.

– Dzisiaj jest szczególne święto, przygotowaliśmy specjalnie na tę okazję koszyczek wielkanocny – próbował przekonywać reporter, jednak próba przekazania święconki politykowi nie zakończyła się sukcesem. – Proszę pana, proszę nas zrozumieć, takie mamy przepisy – zaznaczył przedstawiciel Straży Więziennej.

twitter

Sąd zajmie się zażaleniem na areszt Mateckiego

Sąd w przyszłym tygodniu zajmie się zażaleniem na areszt posła Dariusza Mateckiego. Jak informuje dziennikarz RMF FM, Tomasz Skory, posiedzenie w tej sprawie zaplanowano na 23 kwietnia – siedem tygodni po tym, jak parlamentarzysta został tymczasowo zatrzymany.

Powodem tak dużego opóźnienia, jak ustalił reporter, są kwestie proceduralne. Przekazanie dokumentów niezbędnych do rozpoznania sprawy miało zająć wiele tygodni, głównie ze względu na ich objętość i konieczność ich dokładnego opracowania przez sąd.

Śledczy zarzucają politykowi pobieranie pensji w ramach fikcyjnego zatrudnienia w Lasach Państwowych i nadużycia w Funduszu Sprawiedliwości.

Czytaj też:

"Tegoroczna Wielkanoc jest szczególna". Życzenia od pary prezydenckiejCzytaj też:

Przewodniczący KEP: Zmartwychwstały Chrystus ukazuje nam drogę pokoju