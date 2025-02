"Zielony Rafał". PiS publikuje raport ws. Trzaskowskiego

Politycy PiS zwrócili uwagę na zaangażowanie Rafała Trzaskowskiego w promowanie Zielonego Ładu. Parlamentarzyści wskazali, jakie przedsięwzięcia podejmował w tym zakresie kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta.

"Po wyborach zgodzą się na wszystko!"

Podczas konferencji w Gdańsku padły gorzkie słowa pod adresem prezydenta Warszawy.

– Rafał Trzaskowski jest autorem czterech opinii na temat Zielonego Ładu. Dodatkowo proponuje pomijanie państwa przy rozdzielaniu środków unijnych na tzw. zieloną transformację – zauważył poseł PiS Kacper Płażyński.

W podobnym tonie wypowiedziała się jego koleżanka z ław poselskich, Anna Gembicka.

– Rząd Donalda Tuska jak ognia boi się deklaracji w sprawie Mercosur. Do wyborów udają, że umowa nie zostanie wdrożona, po wyborach zgodzą się na wszystko! – powiedziała parlamentarzystka.

– Dziesiątki dyrektyw i wytycznych to jest właśnie nowy zielony ład. To wszystko chce wprowadzić Rafał Trzaskowski jako prezydent Warszawy, która należy do C40 – stwierdził z kolei poseł PiS Paweł Sałek.

PiS przedstawia raport o Trzaskowskim

Prawo i Sprawiedliwość zamieściło w sieci raport dotyczący aktywności Rafała Trzaskowskiego w tym obszarze.

"Rafał Trzaskowski został jednym z pierwszych Ambasadorów Europejskiego Paktu Klimatycznego (Climate Pact Ambassadors), pełni tę rolę z ramienia Komitetu Regionów UE" – czytamy w dokumencie zatytułowanym "Zielony Rafał".

Jak przypominają autorzy raportu, "Europejski Pakt Klimatyczny to unijna platforma partycypacyjna wspierająca Europejski Zielony Ład". "Komitet Regionów, reprezentujący w UE samorządy, wystosował do swoich członków apel, aby zostali ambasadorami paktu. Rafał Trzaskowski był sprawozdawcą opinii Komitetu Regionów na temat Paktu" – podkreślają.

