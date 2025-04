Rafała Trzaskowskiego kontredansy z wiarą

Jest już pewną tradycją, że wraz z kolejną kampanią prezydencką prezydenta Warszawy wraca kwestia jego stosunku do wiary. Formalnie Rafał Trzaskowski jest ochrzczonym katolikiem, co zaznacza w wywiadach. Ale czy jest też świadomym wyznawcą tej religii? W Polsce, kraju, w którym wierzący katolicy to spora część wyborców, musi to budzić zainteresowanie

Najbardziej wyrazistą deklarację co do swojej duchowości kandydat Koalicji Obywatelskiej złożył w wywiadzie dla "Gazety Wyborczej" w 2020 r. Wyznał wówczas, że "Wierzy w Boga Spinozy". Wywołało to spore kontrowersje. Liberalni publicyści, tacy jak socjolog i historyk idei Karolina Wigura, lansowali tezę, że deklaracja taka ma charakter czysto filozoficzny. Wigura streszczała ją tak: "Trzeba odrzucić przesądy i pogodzić się z tym, jaki jest świat. To da wewnętrzny spokój. Najważniejsze, byśmy nie żywili wobec nikogo nienawiści, nikogo nie potępiali, nikomu nie zazdrościli". Szła za tym niewyrażana wprost sugestia, że poglądy Trzaskowskiego muszą być sprzeczne z wyznawaniem wiary katolickiej. Z kolei konserwatyści wskazywali, że nie można mienić się katolikiem w wywiadach prasowych, a jednocześnie wyznawać idee tożsame z systemem panteistycznym. Katolicki portal Opoka.org.pl pisał: "Myśl Spinozy jest w teorii teistyczna, to ostatecznie stanowi tylko niereligijny, sztuczny konstrukt intelektualny, z konieczności skażony arbitralnością i chwiejnością. W systemie panteistycznym trudno w ogóle mówić o Bogu jako takim. Używa się tego pojęcia raczej siłą przyzwyczajenia. Panteizm – to opinia wielu cenionych katolickich filozofów – jest w gruncie rzeczy romantyczno-fantasmagoryjnym ateizmem".