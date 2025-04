Trzaskowski uderza w PiS. Padły słowa o Kościele

Prezydent Warszawy swój krytycyzm wobec działań Zjednoczonej Prawicy w okresie jej rządów wyraził podczas spotkania w Kielcach. W tym kontekście polityk zwrócił uwagę na rolę Kościoła.

– Tamta władza próbowała przede wszystkim ukryć wszystkie swoje draństwa w cieniu ołtarza. Wydawać setki milionów na księdza Rydzyka i na jego biznesy, bo myśleli, że w ten sposób kupią sobie przychylność Kościoła i że w ten sposób będą mogli budować swój autorytet – mówił kandydat Koalicji Obywatelskiej. – Nie tędy droga, my na to nie pozwolimy. Żaden uczciwy człowiek nie musi się wspierać autorytetem w taki sposób budowanym – dodał.

Jak podkreślił Trzaskowski, dziś Polacy potrzebują "demokracji zaangażowanej". – Bardzo nie lubię takiego terminu "demokracja walcząca", dlatego że ona bardzo często sugeruje to, że demokracja jest od tego, żeby walczyć. Udało się wygrać wybory w 2023 roku, dzisiaj potrzebna nam jest "demokracja zaangażowana", demokracja dialogu, rozmowy, która nikogo nie wyklucza, w której nikt nie będzie sobie wyrywał symboli narodowych – mówił prezydent Warszawy.

Dwie różne wizje Polski

Rafał Trzaskowski zwrócił uwagę, że "wybory prezydenckie to nie są wybory, tylko i wyłącznie na osobę, która najbardziej nam się podoba, to nie jest casting, to nie są wybory, w których decydujemy nie tylko o konkretnych osobach, ale to są wybory, w których decydujemy pomiędzy dwoma zupełnie innymi wizjami Polski".

– To jest pytanie o to czy dzisiaj postawimy na Polskę, która przedstawia nam nadzieję i która napełnia nas nadzieją, czy na Polskę, która karmi się gniewem – zapewniał kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta.

Jak podkreślił, "każdy ma prawo do biało-czerwonej, nikogo nie można wykluczać z naszej wspólnoty narodowej, mówiącej jasno o tym, że każdy ma prawo do tego, żeby być patriotą i nie damy sobie zabrać tego prawa, żebyśmy wszyscy byli patriotami".

Trzaskowski nieobecny na debacie. Surowa ocena Polaków

Kandydat KO ma jednak powody do zmartwień. "Jak oceniasz decyzję Rafała Trzaskowskiego, żeby nie pojawić się na debatach organizowanych 11 i 14 kwietnia przez Telewizję Republika?" – takie pytanie postawiono w najnowszym sondażu, jaki SW Research przeprowadziło dla portalu Onet.

Odpowiedź "pozytywnie" wskazało 34,8 proc. respondentów. Więcej jest jednak osób krytykujących decyzję Trzaskowskiego. Opcję "negatywnie" wskazało bowiem 44,8 proc. badanych. Natomiast odpowiedź "trudno powiedzieć/nie mam zdania" zaznaczyło 20,4 proc. uczestników sondażu.

Decyzję Rafała Trzaskowskiego częściej krytykują mężczyźni. Najwięcej pozytywnych głosów na temat absencji w Republice padło w grupie wiekowej 50 plus.

Czytaj też:

Pierwszy taki sondaż prezydencki. W drugiej turze prawie remisCzytaj też:

Rafał Trzaskowski "widzi tłumy". Czy potwierdzają to zdjęcia z wieców?