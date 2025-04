Trzaskowski odcina się od słów Tuska: Bardzo nie lubię tego terminu

– Pewnie jeszcze nie raz popełnimy błędy albo popełnimy czyny, które według niektórych autorytetów prawnych będą niezgodne albo nie do końca zgodne z zapisami prawa, ale nas nic nie zwalnia z obowiązku działania każdego dnia – mówił Tusk we wrześniu w Senacie.

Premier podkreślił, że konieczne jest działanie w kategoriach "demokracji walczącej". – Ja, tak czy inaczej, dalej będę takie decyzje podejmował z pełną świadomością ryzyka, że nie wszystkie będą odpowiadały kryteriom pełnej praworządności z punktu widzenia na przykład purystów, w dobrym tego słowa znaczeniu – tłumaczył szef rządu.

Trzaskowski odcina się od słów Tuska

Podczas spotkania w Kielcach Rafał Trzaskowski nawiązał do tych słów. Co ciekawe polityk KO odciął się od wypowiedzi szefa partii, premiera Donalda Tuska.

– Bardzo nie lubię takiego terminu „demokracja walcząca”, dlatego że ona bardzo często sugeruje to, że demokracja jest od tego, żeby walczyć. Udało się wygrać wybory w 2023 roku, dzisiaj potrzebna nam jest „demokracja zaangażowana”, demokracja dialogu, rozmowy, która nikogo nie wyklucza, w której nikt nie będzie sobie wyrywał symboli narodowych – mówił Trzaskowski.

Wybory prezydenckie. O co toczy się gra?

Kandydat Koalicji Obywatelskiej podkreślił, że wybory prezydenckie nie sprowadzają się wyłącznie do wyboru osoby, która najbardziej nam się podoba. – To nie jest casting, to nie są wybory, w których decydujemy nie tylko o konkretnych osobach, ale to są wybory, w których decydujemy pomiędzy dwoma zupełnie innymi wizjami Polski – przekonywał prezydent Warszawy.

– To jest pytanie o to czy dzisiaj postawimy na Polskę, która przedstawia nam nadzieję i która napełnia nas nadzieją, czy na Polskę, która karmi się gniewem – dodał polityk KO.

