"Jest największym klaunem tego spektaklu". Nawrocki mocno o Trzaskowskim

Szef IPN udzielił obszernego wywiadu, w którym odpierał zarzuty dotyczące wynajmowania gdańskiego apartamentu na koszt podatników. Nawrocki mówił także o kwestii aborcji. Ponownie podkreślił, że nie podpisałby ustawy przywracającej kompromis aborcyjny. Przy okazji zaatakował swojego głównego konkurenta w wyścigu prezydenckim.

– On jest za to największym klaunem tego spektaklu, skoro chce podpisywać rzeczy, co do których nie może dogadać się koalicja rządząca, której jako wiceszef PO jest częścią. Jak inaczej nazwać człowieka, który każdego dnia tej kampanii jest kimś innym? [...] Mógłbym zapytać: którym Rafałem dzisiaj jesteś? – powiedział.

– Dzisiaj rozkładasz treści pornograficzne proponowane dzieciom w swoim muzeum czy bronisz je przed ideologiami? Dzisiaj ściągasz krzyże czy promujesz chrześcijańskie wartości? Dzisiaj jesteś zielonym Rafałem, który chce wprowadzać Zielony Ład "szybciej" czy jego przeciwnikiem? – pytał dalej Nawrocki.

Szef IPN nie ustawał w złośliwościach pod adresem kandydata KO. Pytany o kwestie związków partnerskich stwierdził, że uważa, iż są tylko dwie płcie.

– Swoją drogą, ciekawe, co na ten temat uważa aktualnie Rafał Trzaskowski? – zapytał.

Sensacyjny sondaż

Ogólnopolska Grupa Badawcza przedstawiła w poniedziałek wyniki przeprowadzonego w styczniu badania, w którym sprawdzono, kto wygrałby wybory prezydenckie, gdyby w drugiej turze znaleźli się Rafał Trzaskowski i Karol Nawrocki. Sondaż zrealizowano dla Tik-Tok-a.

Okazuje się, że niewielką przewagą głosów prezydenturę zdobyłby prezes IPN. Chęć zagłosowania na Nawrockiego, kandydata wspieranego przez PiS, zadeklarowało 50,6 proc. badanych, a na ka kandydata KO 49,4 proc. W badaniu sprawdzono, na kogo zagłosowałyby kobiety, a na kogo mężczyźni. Wśród wyborców prezydenta Warszawy więcej jest kobiet (51,2 proc.), a mniej mężczyzn (47,3 proc.). Na Nawrockiego chce głosować 48,8 proc. pań oraz 52,7 proc. panów.

