Hołownia stanie do debaty z "ekstremistami". "Przynajmniej nie stchórzył jak Trzaskowski"

Kampania Szymona Hołowni zdecydowanie nie należy do udanych. Kandydat szuka sposobu na przyciągnięcie uwagi i przekonanie do siebie wyborców. Lider Polski 2050 w przeciwieństwie do kandydata KO Rafał Trzaskowskiego nie zamierza unikać debaty w Telewizji Republika. Obwieścił to i uzasadnił za pośrednictwem platformy X.

Hołownia będzie debatował z "ekstremistami"

"Stanę do debaty z Nawrockim i Mentzenem w TV Republika, bo skończyły się czasy, w których ekstremiści mogli mówić, co chcą bez żadnych konsekwencji. Polacy muszą zobaczyć wybór między ambitną, europejską, inwestującą w swoich ludzi Polską, którą proponuję, a ich wizją umizgiwania się do Putina, płatnych studiów, pompek i hulajnóg" – napisał marszałek Sejmu.

"A że debata może być prowadzona niesprawiedliwie? No cóż, przyzwyczaiłem się. Trzeba wygrać ten mecz na wyjeździe" – wyraził swoją opinię.

"Przynajmniej nie stchórzył jak Trzaskowski"

"Proszę się nie obawiać dla wszystkich zasady będą równe" – skomentował szef TV Republika Tomasz Sakiewicz. "Cokolwiek nie powiedzieć o Hołowni to przynajmniej nie stchórzył jak Trzaskowski i nie krzyczy zza płotu: «stawaj…»" – dodał, nawiązując do dzisiejszego wyzwania Rafała Trzaskowskiego rzucone Karolowi Nawrockiemu, by debatować w Końskich.

Wiadomo, że w debacie w Telewizji Republika nie wezmą udziału Trzaskowski i kandydatka Lewicy Magdalena Biejat. Nie wiadomo, czy przyjdzie Krzysztof Stanowski. Znane są niektóre szczegóły debaty.

Debata w Końskich? Jaki komentuje

Komentując wyzwanie Trzaskowskiego do debaty Końskich Patryk Jaki powiedział, że sztab Nawrockiego chce debaty, ale potrzebne są informacje o jej zasadach, o których Trzaskowski nie wspomniał. Wcześniej kandydata KO wyzwali do debaty zarówno Sławomir Mentzen – gotowy debatować nawet w TVN – jak i Karol Nawrocki.

Europoseł uważa jednak, że debatę uda się zorganizować. – To my pierwsi wzywaliśmy do debaty i jesteśmy zwolennikami debaty, chcemy tej debaty, natomiast tutaj musimy przyjrzeć się szczegółom. Są rzeczy, które są dziwne. Jak to jest, że Rafał Trzaskowski mówi, że uzgodnił wszystko z trzema telewizjami? My nic o tym nie wiemy. Żeby to nie wyglądało na jakąś pułapkę, ale generalnie jesteśmy zwolennikami debaty. Zobaczymy, jak te szczegóły tak naprawdę wyglądają, ale myślę, że debata będzie – powiedział.

