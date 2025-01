Sensacyjny sondaż. Nawrocki wygrywa wybory

Ogólnopolska Grupa Badawcza przedstawiła w poniedziałek wyniki przeprowadzonego w styczniu badania, w którym sprawdzono, kto wygrałby wybory prezydenckie, gdyby w drugiej turze znaleźli się Rafał Trzaskowski i Karol Nawrocki. Sondaż zrealizowano dla Tik-Tok-a.

Nawrocki prezydentem

Okazuje się, że niewielką przewagą głosów prezydenturę zdobyłby prezes IPN. Chęć zagłosowania na Nawrockiego, kandydata wspieranego przez PiS, zadeklarowało 50,6 proc. badanych, a na ka kandydata KO 49,4 proc.

W badaniu sprawdzono, na kogo zagłosowałyby kobiety, a na kogo mężczyźni. Wśród wyborców prezydenta Warszawy więcej jest kobiet (51,2 proc.), a mniej mężczyzn (47,3 proc.). Na Nawrockiego chce głosować 48,8 proc. pań oraz 52,7 proc. panów.

Kilka dni temu poznaliśmy wyniki sondażu OGB dla Tik-Tok-a w zakresie pierwszej tury wyborów prezydenckich. W badaniu faworytem do zwycięstwa Rafał Trzaskowski z KO, który może liczyć na 35,51 proc. głosów. Po piętach depcze mu Karol Nawrocki popierany przez PiS, którego wskazało 31,73 proc. ankietowanych. Trzecie miejsce zajmuje Sławomir Mentzen z Konfederacji. W przypadku sondażu OGB Pro mowa o 15,7 proc. poparcia.

Szymon Hołownia, marszałek Sejmu, może liczyć na jedynie 5,3 proc. głosów. Dalej są: Grzegorz Braun, lider Konfederacji Korony Polskiej – 3,4 proc. poparcia. Reprezentantka Lewicy, marszałek Senatu Magdalena Biejat, oraz Krzysztof Stanowski, mogą liczyć na odpowiednio 3,1 proc. i 2,6 proc. głosów. Marek Jakubiak z Wolnych Republikanów zdobywa 2,1 proc. poparcia, a Adrian Zandberg z partii Razem zamyka stawkę z wynikiem 0,5 proc.

Pierwsza tura wyborów prezydenckich odbędzie się 18 maja. Druga, jeśli będzie konieczna, 1 czerwca.

"Reset wyborczy". Doradca prezydenta wieszczy wymianę kandydata

Donald Tusk za Rafała Trzaskowskiego? O tym, że tak będzie, przekonuje doradca Andrzeja Dudy Łukasz Rzepecki. Polityk uzasadnił to słabymi sondażami aktualnego kandydata KO. Jego zdaniem premier wystartuje jako kandydat całej koalicji.

– Chodzi o Rafała Trzaskowskiego. Dzisiaj mamy taką sytuację, że spada mu poparcie i jestem przekonany, że w marcu będzie wymiana kandydata na pana premiera Donalda Tuska. Jak wiemy Platforma Obywatelska ma w tym doświadczenie i premier Donald Tusk będzie kandydatem całej koalicji. To będzie tzw. reset wyborczy i do wyborów majowych jest jeszcze wiele czasu. I dlatego premier Donald Tusk wypuszcza Rafała Trzaskowskiego, żeby ten się skompromitował do końca i potem sam wystartuje, tak jak to było w 2020 roku. Pałeczkę długo trzymała marszałek Małgorzata Kidawa-Błońska – stwierdził Rzepecki w TOK FM.

