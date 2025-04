Młodzi wykształceni i z wielkich ośrodków

Rafał Trzaskowski – nasz kandydat na pewno w jajku niespodziance nie znalazłby prezydentury, iż to oczywiste, że wygra. Znajdzie za to długopis – of kors po to, aby podpisem ustawę odrzucić albo skierować do Trybunału Konstytucyjnego (On w końcu działa czy nie? Jest legitny czy nie? Nie nadążamy), iż nie mamy najmniejszych wątpliwości, iż będzie to ponadpartyjna prezydentura.

Szymon Hołownia – niestety, jeden z naszych ulubieńców i ikoniczna twarz odsunięcia pisu od władzy mógłby posłużyć jako ilustracja do mema pod hasłem „oczekiwania kontra rzeczywistość”.