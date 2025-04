W sondażu zapytano o Mentzena. Sondaż pokazał, co myślą wyborcy koalicji i opozycji

W najnowszym sondażu United Surveys na zlecenie WP 63,9 proc. uważa, że Sławomir Mentzen nie byłby dobrym prezydentem kraju (22,5 proc. wybrało odpowiedź "raczej nie", a 41,4 proc. jest tego pewnych). Z kolei 27,5 proc. respondentów pozytywnie ocenia Sławomira Mentzena (3,3 proc. jest pewnych co do niego, a 24,2 proc, twierdzi, że "raczej" byłby dobry prezydentem).

Co myślą wyborcy koalicji i opozycji?

W sondażu uwzględniono osobno odpowiedzi wyborców koalicji (KO, Trzecia Droga, Lewica) oraz opozycji (PiS, Konfederacja, Razem). W tym pierwszym wariancie nikt nie wybrał odpowiedzi "zdecydowanie tak", a 11 proc. zaznaczyło opcję "raczej tak". 12 proc. tej grupy uważa, że Mentzen "raczej" nie byłby dobrym prezydentem, a 77 proc. wybrało odpowiedź "zdecydowanie nie".

Wśród wyborców opozycji 46 proc. jest zdania, że Mentzen "raczej" byłby dobrym prezydentem, a 8 proc. jest przekonanych, że kandydat Konfederacji spełniłby się w roli głowy państwa. 24 proc. uważa, że polityk "raczej" nie nadaje się do tej funkcji, a 5 proc. jest mu zdecydowanie przeciwna.

– Ciekawe jest to, że jest bardzo niska liczba (5 proc.) wyborców PiS uważa, że Mentzen byłby zdecydowanie złym prezydentem Polski. A to oznacza, że w drugiej turze kandydat Konfederacji mógłby absolutnie liczyć na wyborców Prawa i Sprawiedliwości. Dlatego jest to bardzo groźne dla Rafała Trzaskowskiego – komentuje w rozmowie z WP dr hab. Renata Mieńkowska-Norkiene.

Sondaż United Surveys dla Wirtualnej Polski został przeprowadzony w dniach 4-6 kwietnia, metodą CATI i CAWI, na grupie tysiąca respondentów.

Jest pełna lista wyborcza

Aby zarejestrować swoją kandydaturę w wyborach prezydenckich, należy złożyć w PKW co najmniej 100 tys. podpisów. Termin minął 4 kwietnia o godz. 16:00. W tegorocznych wyborach wystartuje 13 kandydatów.

Lista kandydatów na urząd prezydenta RP:

Artur Bartoszewicz (ekonomista z SGH),

Magdalena Biejat (Nowa Lewica),

Grzegorz Braun (Konfederacja Korony Polskiej),

Szymon Hołownia (Polska 2050 – Trzecia Droga),

Marek Jakubiak (Wolni Republikanie),

Sławomir Mentzen (Konfederacja Wolność i Niepodległość),

Karol Nawrocki (popierany przez Prawo i Sprawiedliwość),

Joanna Senyszyn (była poseł SLD),

Rafał Trzaskowski (Koalicja Obywatelska),

Marek Woch (Bezpartyjni Samorządowcy),

Adrian Zandberg (Razem),

Maciej Maciak (Ruch Dobrobytu i Pokoju),

Krzysztof Stanowski (założyciel Kanału Zero).

Pierwsza tura wyborów prezydenckich odbędzie się 18 maja, a ewentualna druga tura – 1 czerwca.

