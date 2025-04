Debata bez Mentzena. Polityk wściekły na dziennikarzy Polsatu i TVN

W piątkowej debacie zorganizowanej w hali sportowej w Końskich (woj. świętokrzyskie) wzięli udział kandydaci na prezydenta: Rafał Trzaskowski, Karol Nawrocki, Szymon Hołownia, Marek Jakubiak, Magdalena Biejat, Joanna Senyszyn, Krzysztof Stanowski i Maciej Maciak.

Organizacja debaty była bardzo chaotyczna, dość powiedzieć, że wszyscy kandydaci – poza Trzaskowskim i Nawrockim – zostali zaproszeni w ostatniej chwili na wydarzenie. Wielu z nich nie dotarło nawet na miejsce. Sławomir Mentzen czy Adrian Zandberg wskazywali, że mają na ten czas już zaplanowane spotkania z wyborcami, a zaproszenie otrzymali na dwie godziny przed wydarzeniem.

Mentzen: Są jakieś granice bezczelności

Sławomir Mentzen we wpisie na portalu X stwierdził, że dziennikarki Polsatu i TVN próbują dziś natarczywie zapytać go dlaczego nie był na ich debacie w Końskich i czy pojawi się na debacie TVP w maju. Polityk nie kryje, że biorąc pod uwagę, że to właśnie Polsat i TVN organizowały wczorajszą debatę, tego typu pytania są nie na miejscu.

"Są jakieś granice bezczelności. Nie było mnie na debacie, bo mnie na nią nie zaprosiliście. Na debacie w maju oczywiście będę, bo jestem na nią zaproszony. Będę też w poniedziałek na debacie w Republice" – poinformował Mentzen.

Dwie debaty w Końskich

Na półtorej godziny przed rozpoczęciem debaty Trzaskowski zamieścił w internecie nagranie, w którym stwierdził, że "debatę trzeba rozszerzyć" o kandydatów zmierzających do Końskich.

Początkowo Trzaskowski miał debatować tylko z Nawrockim, który jako pierwszy zaproponował debatę. Sztab kandydata na prezydenta popieranego przez PiS postawił warunek – udział w debacie TV Republika i wPolsce24. Nie zgodził się na to sztab Trzaskowskiego.

Ostatecznie Republika, wPolsce24 i TV Trwam zorganizowały własną debatę na rynku w Końskich. Wzięli w niej udział: Karol Nawrocki, Szymon Hołownia, Marek Jakubiak, Krzysztof Stanowski i Joanna Senyszyn.

Wybory prezydenckie 2025

Wybory prezydenckie odbędą się 18 maja. Ponieważ sondaże wskazują, że będzie potrzebna druga tura, zostanie przeprowadzona 1 czerwca. Z badań wynika, że w drugiej turze najprawdopodobniej zmierzą się Rafał Trzaskowski i Karol Nawrocki. Większe szanse na zwycięstwo sondaże dają Trzaskowskiemu.

