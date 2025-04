Debata bez Mentzena? Bosak uderza w dwóch kandydatów

W piątek kandydat Koalicji Obywatelskiej spotkał się z mieszkańcami Końskich. W trakcie przemówienia zaatakował Sławomira Mentzena i Karola Nawrockiego za głosowanie ich ugrupowań w sprawie obniżenia – zdaniem KO – składki zdrowotnej. PiS głosował przeciwko, a 12 posłów Konfederacji wstrzymało się od głosu.

W sieci szybko pojawiła się odpowiedź kontrkandydata z Konfederacji. Jednocześnie Mentzen ponownie zachęcał Trzaskowskiego, żeby stanął z nim do debaty, nawet w TVN, gdzie mogliby rozwinąć również temat składki zdrowotnej.

"Panie Rafale, nie poparliśmy tego projektu, bo podwyższa on składkę zdrowotną 100 tysiącom przedsiębiorców na ryczałcie. Jesteśmy za obniżeniem tej składki, a nie podwyższeniem. Tym się od was różnimy" – napisał Sławomir Mentzen na platformie społecznościowej X. "Jeżeli ma Pan więcej pytań do mnie, to z chęcią odpowiem na nie na debacie z Panem. Może być nawet w TVN, żeby się Pan czuł bezpiecznie jak w domu" – dodał, nawiązując do wyzwania debaty jeden na jeden, jakie rzucił konkurentowi.

Bosak: Trzaskowski i Nawrocki boją się wzrostów Mentzena

Do sprawy debaty wyborczej poprzedzającej pierwszą turę wyborów prezydenckich odniósł się na konferencji prasowej wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak.

– Mnie się wydaje, jak patrzę na tę sytuację, że to wygląda w ten sposób, że i Trzaskowski, i Nawrocki boją się wzrostów sondażowych i Sławomira Mentzena i Konfederacji – powiedział Bosak.

Zdaniem polityka Konfederacji, kandydaci Koalicji Obywatelskiej i PiS "chcieliby utrwalić polaryzowanie i społeczeństwa i sceny politycznej, robiąc debatę tylko ze sobą".

Zajączkowska do Trzaskowskiego: Jest Pan zwykłym tchórzem

W podobnym tonie wypowiedziała się europosłanka Konfederacji Ewa Zajączkowska-Hernik, odnosząc się do gratulacji, jakie Rafał Trzaskowski złożył Szymonowi Hołowni za wygrany proces w trybie wyborczym ze Sławomirem Mentzenem.

"Gratulacje dla Szymona Hołowni za wygrany proces. Kłamstwa należy piętnować" – napisał na portalu X prezydent Warszawy. "Sławomir Mentzen powinien przeprosić Marszałka Hołownię podczas ich wspólnej debaty, którą zaproponował mu kandydat Trzeciej Drogi. Nie uciekać" – dodał Trzaskowski.

Właśnie na ten wpis zareagowała europosłanka Konfederacji.

"Dla mnie, jako dla kobiety, jest Pan zwykłym tchórzem, który od dwóch tygodni ucieka przed debatą ze Sławomirem Mentzenem nawet na swoich „śmieciach” w TVN. W dodatku wyciąga pan pomocną dłoń Karola Nawrockiego, obawiając się drugiej tury ze Sławomirem Mentzenem" – napisała na portalu X deputowana do PE.

"Prezydent nie powinien być tchórzem" – dodała.

Czytaj też:

Co dalej z debatą? Szefernaker odpowiada na propozycję TVPCzytaj też:

"Skąd wiedział Trzaskowski?". Burza wokół debaty