Mentzen: Panie Rafale odpowiem w TVN, żeby się Pan czuł bezpiecznie jak w domu

W piątek kandydat Koalicji Obywatelskiej spotkał się z mieszkańcami Końskich. W trakcie przemówienia zaatakował Sławomira Mentzena i Karola Nawrockiego za głosowanie ich ugrupowań w sprawie obniżenia – zdaniem KO – składki zdrowotnej. PiS głosował przeciwko, a 12 posłów Konfederacji wstrzymało się od głosu.

Składka zdrowotna. Trzaskowski krytykuje konkurentów

– Pamiętacie państwo ten nieład, który wprowadzał Morawiecki, obciążając kolejnymi pomysłami naszych przedsiębiorców. Okazuje się, że kiedy jest pomysł i jasna deklaracja, i decyzja, żeby już w 2026 roku ta składka zdrowotna była mniejsza – zwłaszcza dla tych małych i średnich przedsiębiorców, którzy na swoich barkach dźwigają nasz sukces i dobrobyt – to znowu w tej sytuacji PiS głosuje przeciwko […] i znowu Konfederacja się wstrzymuje od głosu, mimo że oni mówią, że chcą sprzyjać naszym przedsiębiorcom – powiedział Trzaskowski.

Mentzen odpowiada i przypomina o propozycji debaty

W sieci szybko pojawiła się odpowiedź kontrkandydata z Konfederacji. Jednocześnie Mentzen ponownie zachęcał Trzaskowskiego, żeby stanął z nim do debaty, nawet w TVN, gdzie mogliby rozwinąć również temat składki zdrowotnej.

"Panie Rafale, nie poparliśmy tego projektu, bo podwyższa on składkę zdrowotną 100 tysiącom przedsiębiorców na ryczałcie. Jesteśmy za obniżeniem tej składki, a nie podwyższeniem. Tym się od was różnimy" – napisał Sławomir Mentzen na platformie społecznościowej X.

"Jeżeli ma Pan więcej pytań do mnie, to z chęcią odpowiem na nie na debacie z Panem. Może być nawet w TVN, żeby się Pan czuł bezpiecznie jak w domu" – dodał, nawiązując do wyzwania debaty jeden na jednen, jakie rzucił konkurentowi.

Czytaj też:

Nowy sondaż. Wyborcy chcą debaty trzech kandydatówCzytaj też:

PKW opublikowała listę kandydatów na prezydenta. Padł rekord