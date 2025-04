Co dalej z debatą? Szefernaker odpowiada na propozycję TVP

Szef sztabu wyborczego Karola Nawrockiego, Paweł Szefernaker, liczył na rozmowę z przedstawicielami środowiska Rafała Trzaskowskiego ws. debaty w Końskich. Do spotkania jednak nie doszło, o czym poseł PiS poinformował w środę mediach społecznościowych.

W czwartek Szefernaker przekazał jednak, że otrzymał wiadomość, że TVP, Polsat i TVN będą czekać na przedstawiciela sztabu Nawrockiego dzisiaj na Woronicza w siedzibie TVP.

"Szanowne trzy telewizje! Wczoraj sami napisaliście, że możemy zmienić miejsce i termin spotkania ws organizacji debaty – terminu nie zmieniamy ale miejsce tak. Uważamy, że siedziba telewizji w likwidacji, siłą i bezprawnie przejęta przez koalicję 13 grudnia to nie jest neutralny grunt na ustalanie zasad prezydenckiej debaty fair play!" – napisał Szefernaker w mediach społecznościowych.

Jak dodał, równie dobrze można było zaproponować siedzibę premiera Donalda Tuska. "To jest test waszej wiarygodności – zmiana miejsca spotkania na neutralny grunt Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich – to jest uczciwa propozycja. Dziś 10.04 w samo południe, czekamy w SDP przy ulicy Foksal 3/5. Chcemy tej debaty! Niech to będzie debata fair play!" – napisał szef sztabu Karola Nawrockiego.

Dojdzie do debaty Trzaskowskiego z Nawrockim?

Telewizja Polska przekazała, że na niecały tydzień przed pierwszą turą wyborów prezydenckich TVP, Polsat i TVN planują zorganizować wspólną debatę. Informacja w tej sprawie pojawiła się w programie "19.30", w materiale autorstwa Mateusza Dolatowskiego dotyczącym kampanii wyborczej. Dziennikarz zaznaczył, że na debatę zostaną zaproszeni, zgodnie z wymogiem, wszyscy kandydaci zarejestrowani przez Państwową Komisję Wyborczą.

Debata prezydencka ma się odbyć w poniedziałek 12 maja o godz. 20:00. Będzie transmitowana równolegle na antenach TVP, TVN24 oraz w Polsacie. Według doniesień portalu Wirtualnemedia.pl, debata jest na etapie wstępnych ustaleń. Żadna ze stacji nie wskazała jeszcze, kto będzie ją reprezentował w czasie debaty.

