Korwin-Mikke: Lewica uważa ludzi za idiotów

Pomówimy teraz chwilkę o różnicach między lewicą a prawicą. Co to jest lewicowy? Co to jest prawicowy? Otóż jest wiele różnic. To się różnice wręcz genetyczne. Wiadomo, że prawicowcy pochodzą od Jafeta, a lewica pochodzi od Chama. To jest oczywiste, ale czym to się przejawia? W jakim zachowaniu? Otóż przede wszystkim lewica chce państwo opiekuńcze, a więc chce, żeby państwo się opiekowało człowiekiem i żeby człowiek był bezpieczny. W związku z tym, traktuje się człowieka jako małe dziecko, jako niewolnika czy jako zwierzę nierozumne.

Klasyczny przykład to zapinanie pasów w samochodach, prawda? Prawicowiec mówi "no, jak chcesz się zabić, to masz prawo się zabić. Proszę bardzo, nie zapinaj się pasami i już". Lewica mówi "nie". No przecież nie można dopuścić, żeby człowiek sobie zrobił krzywdę. I tak się postępuje z małym dzieckiem. Tak się postępuje z przewożonym w samochodzie, zwierzęciem. Tak się postępuje z niewolnikiem. Natomiast broń Boże, tak nie wolno postępować z normalnym dorosłym mężczyzną, bo prawicowiec czegoś takiego po prostu nie trawi. Otóż to jest to. Jest ta różnica.