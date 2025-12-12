Niemcy zaniepokojeni. Boom turystyczny w Polsce

Jak relacjonuje gazeta "Ostsee Zeitung", w Polsce nastąpił szybki rozwój infrastruktury turystycznej i drogowej. Sytuacji przygląda się z niepokojem konkurencja z Niemiec. "Mega-hotele, nowa autostrada, rozbudowa promenad: Polska inwestuje coraz więcej pieniędzy w turystykę i chce stać się numerem jeden wśród destynacji wakacyjnych w Europie Środkowej" – zwraca uwagę dziennik w piątkowym wydaniu.

"Ostsee Zeitung" zwraca uwagę, że inwestycje mogą sprawić, że do 2035 roku wpływy pochodzące z turystyki będą stanowić prawie 9 proc. PKB w porównaniu do ok. 5 proc. obecnie. Gazeta podkreśla, że rozwój inwestycyjny Polska zawdzięcza głównie funduszom pochodzącym z Unii Europejskiej.

Lars Schwarza, prezes Niemieckiego Stowarzyszenia Hotelarzy i Gastronomów (Dehoga) w Meklemburgii-Pomorzu Przednim, przyznaje w rozmowie z gazetą, że krytykowanie Polski za to, że otrzymuje obecnie duże środki na rozbudowę infrastruktury turystycznej, byłoby "nie fair". – W końcu my w Meklemburgii-Pomorzu Przednim również je otrzymaliśmy po zjednoczeniu Niemiec – przypomina Schwarz.

Tyle pieniędzy obcokrajowcy zostawili w Polsce

W 2024 roku obcokrajowcy zostawili w Polsce aż 46,6 mld zł – to najwyższy wynik w historii badań Głównego Urzędu Statystycznego. Najwięcej pieniędzy przeznaczali na zakupy towarów, a najwyższe średnie wydatki notowano u osób przylatujących samolotem i przypływających drogą morską.

Mimo że liczba przekroczeń granicy (160 mln) była niższa niż rok wcześniej, rekord udało się pobić dzięki wyższym wydatkom per capita – średnio 585 zł na osobę, wynika z danych opisanych przez "Dziennika Gazetę Prawną".

Równocześnie Polacy wydali za granicą rekordowe 31,1 mld zł. To o blisko 4 mld zł więcej niż rok wcześniej.

Nowy bon turystyczny do wykorzystania. Do 500 zł na wyjazd

