Nowy bon turystyczny do wykorzystania. Do 500 zł na wyjazd

Program "Jesień na Warmii i Mazurach" został stworzony aby zainteresować polskich turystów tym regionem, a ponadto wesprzeć lokalnych przedsiębiorców z branży hotelarskiej.

W sobotę chętni do odwiedzenia Warmii i Mazurach mogą wygenerować bon turystyczny. "Generowanie Bonów w Programie Jesień na Warmii i Mazurach realizowanym poprzez Warmińsko-Mazurski Bon Turystyczny rozpocznie się 27 września 2025 r. pomiędzy godz. 11:00:00 a 12:00:00 i potrwa do godz. 17:59:59" – podaje organizator programu, Warmińsko-Mazurska Regionalna Organizacja Turystyczna.

Po pobraniu bonu, mniej zapłacimy za pobyt w obiektach, które przystąpiły do programu. W bazie zarejestrowano 260 miejsc. Są to: gospodarstwa agroturystyczne, pokoje gościnne, apartamenty, hotele oraz pola kempingowe.

Kilka warunków do spełnienia

Bon jest dostępny dla osób, które zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i do dnia generowania bonu ukończyły 18 lat. Aby skorzystać z programu, należy założyć konto użytkownika, zaakceptować zapisy Karty Sympatyka Warmii i Mazur i złożyć elektroniczny wniosek o bon.

W ramach programu "Jesień na Warmii i Mazurach" dostępne są dwa rodzaje bonów: kwotowe i zniżkowe. Aby skorzystać z programu, trzeba zarezerwować co najmniej dwa noclegi w ramach pobytu indywidualnego. Dla turystów przygotowano wsparcie w trzech kwotach. Bony o wartości 200 zł można wykorzystać m.in. na kempingach, w motelach, domach wycieczkowych, schroniskach, w pokojach gościnnych, kwaterach agroturystycznych i na polach biwakowych. Bon na 300 zł będzie można wykorzystać w hotelach jedno- i dwugwiazdkowych oraz w pensjonatach, apartamentach, domkach turystycznych i ośrodkach wypoczynkowych. 500 zł to środki w hotele trzy -, cztero – i pięciogwiazdkowe. Osoby, które wygenerują bony zniżkowe, otrzymają 10 proc. upustu w obiektach noclegowych, które przystąpiły do programu.

Bony turystyczne można zrealizować na Warmii i Mazurach od 1 października do 15 grudnia. Władze regionu przeznaczyły na ten cel 2 mln zł.