Prezydent powołał nowych doradców. Na liście znane nazwiska

O powołaniu przez Karola Nawrockiego trzynastu doradców społecznych poinformował w piątek za pośrednictwem mediów społecznościowych rzecznik prasowy prezydenta Rafał Leśkiewicz.

Prezydent powołał 13. doradców społecznych. Oto nazwiska

"Do grona doradców Pana Prezydenta dołączyli: Piotr Agatowski, Jakub Banaszek, Adrianna Garnik, Tomasz Heryszek, dr Maciej Korkuć, prof. Grzegorz Kucharczyk, Jarosław Margielski, Hanna Mik-Samól, Adrianna Paradowska, Szymon Stachowiak, Tomasz Szturo, dr Marek Szymaniak, prof. Andrzej Zybertowicz" – napisał na platformie X Leśkiewicz.

Znane nazwiska na prezydenckiej liście

Wśród nowych doradców głowy państwa uwagę zwracają znane nazwiska. Przykładem jest tu prof. Andrzej Zybertowicz. Przypomnijmy, że w latach 2008-2010 socjolog był doradcą prezydenta Lecha Kaczyńskiego do spraw bezpieczeństwa państwa. Zybertowicz doradzał również prezydentowi Andrzejowi Dudzie. W późniejszym czasie był on również doradcą ówczesnego szefa Biura Bezpieczeństwa Pawła Solocha. Warto przypomnieć, że w w sierpniu 2023 roku socjolog został członkiem Państwowej Komisji ds. badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007-2022.

Odnosząc się do nowych doradców społecznych Karola Nawrockiego warto zwrócić uwagę na Jakuba Banaszka. To 34-letni polityk Prawa i Sprawiedliwości, który od 2018 roku jest prezydentem Chełma. To jednak nie jedyny samorządowiec wybrany przez prezydenta. Na liście znajdujemy również urodzonego w 1987 roku Jarosława Margielskiego, od 2018 prezydenta Otwocka.

Do grona doradców dołączył również Grzegorz Kucharczyk, historyk, profesor nauk humanistycznych, specjalizujący się w historii myśli politycznej XIX i XX wieku oraz historii Niemiec.

