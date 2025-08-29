Rząd opodatkuje turystów? Hotelarze ostrzegają: To uderzy w branżę

Wyrok ten wywołał debatę nad wprowadzeniem ogólnopolskiego podatku turystycznego, który miałby wspierać gminy w utrzymaniu infrastruktury turystycznej. Nowy podatek miałby finansować koszty związane z intensywnym ruchem turystycznym, w tym utrzymanie czystości, transport publiczny, bezpieczeństwo oraz ochronę środowiska naturalnego.

Kolejna danina, która uderzy po kieszeniach

– Celem opłaty turystycznej jest wsparcie gmin w pokrywaniu wydatków generowanych przez turystów. Dzięki temu miasta i miejscowości turystyczne nie będą musiały przerzucać tych kosztów na mieszkańców – tłumaczy mecenas Karolina Pilawska z kancelarii Pilawska Zorski Adwokaci.

Pomysł podatku budzi jednak opór branży hotelarskiej. – Hotelarze obawiają się, że opłata podniesie ceny noclegów, obniży konkurencyjność polskiej oferty turystycznej i odstraszy turystów. To uderzy zarówno w hotele, jak i w cały sektor usług turystycznych – dodaje Pilawska.

Wysokość opłat ustalą gminy

Jak podkreślają eksperci związani z branżą turystyczną, obecnie gminy mogą pobierać tylko opłaty klimatyczne w miejscowościach uzdrowiskowych, przy zachowaniu limitów stawek określanych przez Ministerstwo Finansów, co wykluczało m.in. Zakopane. Jednocześnie znawcy branży wskazują dwa scenariusze wprowadzenia podatku: nowa ustawa o opłacie turystycznej obowiązująca w całym kraju lub zmiana obecnej ustawy o podatkach lokalnych, tak by usunąć wymóg "walorów klimatycznych".

Wysokość opłaty nie jest jeszcze znana, ale prawdopodobnie ustawodawca ustali górny limit, pozostawiając gminom możliwość dopasowania stawki do lokalnych potrzeb. Kluczowe ma być znalezienie równowagi między potrzebami samorządów a interesem branży turystycznej. Ekonomiści nie mają wątpliwości, że jeśli opłata będzie zbyt wysoka, zamiast wspierać turystykę, może zniechęcić gości do przyjazdu do Polski.

