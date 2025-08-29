Przykra wiadomość dla pracujących emerytów. Zmiany już od września

Zgodnie z nowymi przepisami, jeżeli określony odgórnie limit zostanie przekroczony przez emeryta, to świadczenie może zostać obniżone albo nawet zawieszone. Limity są obliczanie na podstawie przeciętnego wynagrodzenia podawanego przez GUS i obowiązują przez trzy miesiące.

1 września rozpoczyna się nowy okres dla dorabiających emerytów. W ostatnich latach, wraz ze wzrostem średniej płacy w Polsce, limity były sukcesywnie podwyższane. Tym razem pracujący emeryci i renciści, którzy nie osiągnęli jeszcze wieku emerytalnego, będą mogli dorobić mniej niż dotychczas. Powodem jest spadek przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, na podstawie którego ustala się kwoty graniczne przychodów.

Nowe limity zarobków dla emerytów

Niższy, bezpieczny próg dorabiania zostanie obniżony o 149,50 zł brutto, natomiast wyższy próg, którego przekroczenie może skutkować zawieszeniem świadczenia, spadnie o 277,70 zł brutto.

Jak wskazuje ZUS w swoim komunikacie, jeśli emeryt zarobi do 6124,10 zł brutto miesięcznie (70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia), to jego świadczenie nie zostanie zmniejszone. Jeśli miesięczny przychód przekroczy 11 373,30 zł brutto (130 proc. przeciętnego wynagrodzenia), świadczenie zostanie zawieszone.

W przypadku, gdy przychód będzie wyższy niż 6124,10 zł, ale niższy niż 11 373,30 zł brutto, świadczenie zostanie zmniejszone o kwotę przekroczenia, jednak nie więcej niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia, która wynosi:

939,61 zł – dla emerytury i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,

704,75 zł – dla renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy,

798,72 zł – dla renty rodzinnej przysługującej jednej osobie.

Emeryci, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny – 65 lat w przypadku mężczyzn i 60 lat w przypadku kobiet – mogą dorabiać bez względu na wysokość osiąganych przychodów i bez obaw o zmniejszenie lub zawieszenie wypłaty świadczenia.

