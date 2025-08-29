Zbliża się termin wypłaty 14. emerytury. Tymczasem ZUS wydał ważny komunikat

Dodatkowe świadczenie emerytalne w formie 14. emerytury to rozwiązanie wprowadzone przez rząd Zjednoczonej Prawicy. Zgodnie z przepisami "czternastka" wynosi tyle, co minimalna emerytura. W tym roku to 1 tys. 878 zł i 91 gr brutto. Ostatecznie do ręki trafi mniej, ponieważ od całościowej kwoty odciągana jest składka zdrowotna i zaliczka na podatek dochodowy.

ZUS przypomina, że aby otrzymać przelew nie trzeba składać żadnych wniosków. Pieniądze są wypłacane automatycznie dla osób, które mają prawo do dodatkowego świadczenia. Zakład przekaże "czternastki" wraz z emeryturami i rentami za wrzesień, zgodnie ze stałym harmonogramem płatności.

Terminy płatności w ZUS to 1, 6, 10, 15, 20 i 25 dzień miesiąca. Świadczeniobiorcy, którzy otrzymują emerytury i renty do 1 dnia miesiąca, mogą spodziewać się czternastek już pod koniec sierpnia. To dlatego, że ZUS przekazuje środki do banków i na pocztę z odpowiednim wyprzedzeniem.

Trzeba pamiętać, że ZUS nie wypłaci 14. emerytury, jeśli będzie ona niższa niż 50 zł. Pieniędzy nie otrzymają również osoby, które na 31 sierpnia będą miały zawieszoną wypłatę emerytury albo renty, np. dlatego że przekroczyły limit dorabiania.

"Czternastki" na minimalnym poziomie

Warto wiedzieć, że rząd ma możliwość podwyższenia kwoty 14. emerytury w danym roku. Wystarczy do tego odpowiednia decyzja. Niestety w tym roku Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie skorzystało z takiej możliwości. W czerwcu na rządowych stronach opublikowano projekt rozporządzenia w tej sprawie.

Obecnie ZUS obsługuje 6,361 mln emerytów, których łączna kwota ich świadczeń w kwietniu tego roku wyniosła 26,707 mld zł. W okresie od grudnia 2023 do grudnia 2024 liczba emerytów wzrosła o 100 tys. osób.

