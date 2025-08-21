Będzie nowe świadczenie? Tym razem skorzystać mogą małżeństwa

Propozycja wprowadzenia 500 plus dla małżeństw to efekt obywatelskiej inicjatywy. Projekt zakłada wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego dla par obchodzących okrągłe rocznice ślubu. Wysokość wypłat zależałaby od liczby lat spędzonych w małżeństwie. Wysokość świadczeń zależałaby od stażu małżeńskiego. Proponowane kwoty wyglądają następująco:

50 lat – 5000 zł,

55 lat – 5500 zł,

60 lat – 6000 zł,

65 lat – 6500 zł,

70 lat – 7000 zł,

75 lat – 7500 zł,

80 lat – 8000 zł

Obecnie w Senacie trwają prace nad propozycją złożoną przez obywateli. Autorzy inicjatywy przekonują, że "propozycja jest wyrazem uznania dla trwałości związku małżeńskiego i ma na celu docenienie par, które przez dekady wspierały się w życiu rodzinnym i społecznym". Świadczenie miałoby być finansowane z budżetu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, a jego przyznanie wymagałoby złożenia odpowiedniego wniosku wraz z dokumentacją potwierdzającą staż małżeński.

Minimalna waloryzacja

Zgodnie z rozporządzeniem opublikowanym w Dzienniku Ustaw przyszłoroczna waloryzacja zostanie przeprowadzona na poziomie ustawowego minimum. Oznacza to, że w 2026 roku renty i emerytury wzrosną o wartość inflacji plus 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia z 2025 roku. To znacznie mniej niż oczekiwali seniorzy.

Renta wdowia

Renta wdowia to nowe świadczenie dla osób, które po śmierci małżonka mierzą się nie tylko ze stratą emocjonalną, ale i większymi kosztami życia, dotychczas dzielonymi na dwoje. – Renta wdowia pozwoli na łączenie własnej emerytury czy renty z częścią renty rodzinnej po zmarłym współmałżonku – albo pozwoli łączyć całą rentę rodzinną po zmarłym małżonku z częścią swojego własnego świadczenia. To, w którą stronę łączenie będzie działało, zależy wyłącznie od tego, co bardziej opłaca się seniorowi lub seniorce – tłumaczyła Dziemianowicz-Bąk

