Nowa inicjatywa Nawrockiego na horyzoncie. "Ma chrapkę na to, żeby zastąpić rząd"

Projekt trafił już do legislatorów, a jego kształt wypracowali eksperci współpracujący z prezydentem. Według zapowiedzi fundusz ma dysponować minimum 5 mld zł rocznie, które przeznaczono by na rozwój takich obszarów jak sztuczna inteligencja, komputery kwantowe, biotechnologia czy produkcja leków.

Najwięcej pytań dotyczy źródeł finansowania. Kancelaria prezydenta wskazuje przede wszystkim na uszczelnienie CIT i VAT. NIK szacuje, że luka w CIT może sięgać nawet 30 mld zł rocznie. Część z tych środków Nawrocki chciałby też przeznaczyć na inne swoje propozycje – 13 mld zł na PIT 0 dla rodzin i 5 mld zł na podwyższenie pierwszego progu podatkowego do 140 tys. zł.

Kolejny spór prezydenta z rządem? "Ma chrapkę na to, żeby zastąpić rząd"

Niewiadomą pozostaje także to, jak fundusz prezydencki wpisze się w obecne programy rządowe. Kilka miesięcy temu powstał bowiem program PFR Deep Tech, którego budżet (300 mln zł z PFR i drugie tyle od inwestorów prywatnych) jest dużo mniejszy, ale ma podobny cel: wspieranie nowoczesnych technologii. Na razie – jak wskazują rozmówcy money.pl z rządu – projekt ten jest dopiero na wstępnym etapie.

W rządzie propozycja prezydenta spotyka się z dystansem. – Każda złotówka na nowe technologie jest korzystna. Pytanie, skąd je wziąć i jak nimi zarządzić. Warto też, by Karol Nawrocki zapoznał się z rządowymi inicjatywami, bo może wyważać otwarte drzwi – ocenia wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski. Krytyczniej wypowiada się poseł KO Mariusz Witczak. – Gołym okiem widać, że prezydent ma chrapkę na to, żeby zastąpić rząd i parlament. Marzy mu się władza prezydencka – twierdzi.

Witczak podkreśla, że wydatki budżetowe muszą uwzględniać już przyjęte programy rozwoju technologii i nauki oraz cykl prac nad ustawą budżetową, którą jesienią przedstawia rząd, a uchwala parlament.

