Ta podwyżka podatku przeszła po cichu. "Dopiero początek problemu"

Jak podkreśla "DGP", w Polsce od lat funkcjonuje przekonanie, że firmy płacą 19 proc. podatku CIT. Najnowsze dane, na które powołuje się gazeta, pokazują jednak coś zupełnie innego.

"W 2024 roku średnia efektywna stawka podatkowa dla największych grup kapitałowych sięgnęła aż 33 procent, czyli była niemal dwa razy wyższa, niż nominalna, zapisane w ustawie" – czytamy.

Cicha podwyżka podatku CIT. 19 proc. to mit

Dziennik zaznacza, że realne obciążenia firm są znacznie wyższe, niż wynikałoby to z samej stawki CIT. "A to dopiero początek problemu. Efektywna stawka CIT rośnie od lat i nie wygląda na to, by ten trend miał się szybko odwrócić. Dla inwestorów i przedsiębiorców to sygnał ostrzegawczy" – ocenia gazeta.

W artykule wyjaśniono, że na końcowy rachunek do rozliczenia wpływają m.in. różnice między wynikiem księgowym a podatkowym, ograniczenia w stosowaniu ulg i odliczeń, dodatkowe daniny oraz korekty podatkowe, a a także podatek odroczony i obowiązki raportowe.

"W efekcie największe spółki notowane na giełdzie płacą dziś średnio 33 proc. podatku od faktycznego zysku. To nie jednorazowy skok, lecz trend, który utrwala się od kilku lat. Jeszcze w 2022 roku było to około 28 proc., w 2023 roku – 30 proc.. Rok 2024 przyniósł kolejny wzrost" – wskazuje "DGP".

System podatkowy oceniany fatalnie

Przedsiębiorcy coraz częściej podkreślają, że problemem nie jest już tylko sama wysokość CIT, lecz jakość całego systemu podatkowego, który dla większości z nich jest przede wszystkim nieprzejrzysty i niestabilny, ale również niesprawiedliwy.

Gazeta odnotowuje, że nawet firmy gotowe płacić podatki, nie mają pewności, na jakich zasadach będą funkcjonować za rok czy dwa. To wszystko może mieć długofalowe konsekwencje dla inwestycji, rynku pracy i konkurencyjności polskiej gospodarki.