Zaufanie Niemców do władzy i mediów. Wynik sondażu nie zaskakuje

Jak podaje portal dw.com najnowsze badanie Instytutu Allensbacha wykazało, że zaufanie Niemców do instytucji państwowych, partii politycznych i mediów znacząco maleje.

Sondaż został przeprowadzony na zlecenie "Frankfurter Allgemeine Zeitung". Wyniki wskazują, że zaufanie obywateli Niemiec do instytucji państwowych, formacji politycznych i ośrodków medialnych systematycznie spada od 2021 roku

22 proc. Niemców ufa mediom, rządowi 28 proc.

Jeśli chodzi o media, to w 2021 roku w analogicznym badaniu zaufanie wyraziło wobec nich 39 procent ankietowanych, dziś zaś jedynie 22 procent.

Zaufanie do rządu spadło z 48 procent do 28 procent, przy czym najniższy poziom odnotowano w 2023 roku – 23 procent. Bundestagowi ufa 36 procent badanych, a partiom politycznym zaledwie 17 proc.

Nieźle wypada Federalny Trybunał Konstytucyjny

Największym zaufaniem darzony jest Federalny Trybunał Konstytucyjny – instytucji tej ufa 63 procent respondentów. Cztery lata temu było to jednak aż 81 procent.

Trybunał Konstytucyjny cieszy się największym zaufaniem, jednak nie oznacza to, że równie wysokie jest zainteresowanie jego pracą jest niewielkie. Dw.com zwraca uwagę, że jedynie 23 procent ankietowanych wskazało, że śledzi decyzje podejmowane przez sędziów z Trybunału w Karlsruhe. Na pytanie, czy wpływ Trybunału jest zbyt duży czy zbyt mały, 31 procent odpowiedziało "nie wiem".

Czy politycy powinni wybierać sędziów?

Portal podaje charakterystyczny przykład. Otóż tylko 14 procent badanych śledziło spór wokół nieudanej próby wyboru Frauke Brosius-Gersdorf na sędzię Trybunału. Większość (54 procent) uznała jednak, że posłowie mieli prawo odrzucić kandydatkę, która ich nie przekonała. Nawet wśród zwolenników partii socjademokratycznej (SPD), która ją zgłosiła, 46 procent poparło tę decyzję.

Generalnie rzecz biorąc społeczeństwo jest sceptyczne wobec wyboru sędziów przez polityków – tylko 21 procent uważa to za właściwe. Co ciekawe, prawie połowa respondentów wierzy, że potrafiłaby podejmować decyzje lepiej niż politycy czy sędziowie.

