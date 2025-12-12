Amerykański Sfinks
Udostępnijdodaj Skomentuj
Opinie
  • Piotr SemkaAutor:Piotr Semka

Amerykański Sfinks

Dodano: 
Marco Rubio, Donald Trump, Pete Hegseth w Białym Domu
Marco Rubio, Donald Trump, Pete Hegseth w Białym Domu Źródło: PAP/EPA / AL DRAGO / BLOOMBERG POOL
NA PIERWSZY OGIEŃ II Czy Amerykanie powoli porzucają Europę? „Narodowa strategia bezpieczeństwa” ogłoszona niedawno przez Biały Dom wywołała spore poruszenie.

Dokument podkreśla, że Ameryka kończy z rolą „żandarma świata”. Ameryka chce skupić się na wskrzeszeniu swojej mocarstwowej pozycji i za swoją wyłączną strefę wpływów uznaje tzw. półkulę zachodnią, czyli obie Ameryki wraz zwiększością obszaru Pacyfiku iAtlantyku z jednej strony, z drugiej za najważniejsze pole swej aktywności uważa Azję.

Artykuł zostanie opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
Czytaj także