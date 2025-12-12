Amerykański Sfinks

Dokument podkreśla, że Ameryka kończy z rolą „żandarma świata”. Ameryka chce skupić się na wskrzeszeniu swojej mocarstwowej pozycji i za swoją wyłączną strefę wpływów uznaje tzw. półkulę zachodnią, czyli obie Ameryki wraz zwiększością obszaru Pacyfiku iAtlantyku z jednej strony, z drugiej za najważniejsze pole swej aktywności uważa Azję.