"Trzeba powiedzieć tak". Mocne słowa Szydło

W piątek w Brzozowie w województwie podkarpackim odbyło się spotkanie z byłym premierem Mateuszem Morawieckim. Politykowi towarzyszyli europosłowie PiS: Beata Szydło i Daniel Obajtek. W swoim wystąpieniu Morawiecki podkreślał, że Polacy potrzebują zgody i jedności. Z kolei Szydło wskazywała na szkodliwą działalność obecnego rządu, która powinna zakończyć się jak najszybciej. Dodała, że "wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za Polskę, za naszą przyszłość".

– Nie chcę odnosić się do tych, którzy dzisiaj rządzą, bo wydaje się, że nie warto im poświęcać specjalnie dużo czasu Na pewno trzeba powiedzieć tak, że dla Polski i dla Polaków najistotniejsze jest to, żeby ta ekipa przestała jak najszybciej rządzić i żeby Ci, którzy przyjdą po nich, a ja wierzę w to głęboko, że to będzie środowisko związane z Prawem i Sprawiedliwością, żeby mieli dobry plan. Będzie trzeba od razu wziąć się do pracy i to wszystko, co zepsują teraz, naprawić i realizować nowe ambitne projekty – powiedziała była premier.

Szydło: UE potrzebuje naprawy

W dalszej części swojego wystąpienia Beata Szydło mówiła o obecnej sytuacji w Unii Europejskiej. Wskazywała, że UE potrzebuje "zmian, naprawy i mądrego zarządzania". Aby tego dokonać potrzebna jest dyskusja. Europoseł podkreśliła, że "trzeba mówić o naprawie Unii Europejskiej, bo to jest niestety instytucja, która przez polityków lewicowo-liberalnych została zdegenerowana". Dodała, że Europa i Polacy potrzebują Unii Europejskiej.

– Możemy na nią narzekać, możemy mówić, że nie wszystko jest doskonałe, ale to jest gwarancja naszego bezpieczeństwa i rozwoju gospodarczego. Jeżeli tak, to naszą odpowiedzialnością z takimi krajami, które też to rozumieją, a jest ich coraz więcej, po prostu trzeba podjąć naprawę Unii Europejskiej – wskazała.

Czytaj też:

Pilne spotkanie władz PiS. Kaczyński o Morawieckim: Mam nadzieję, że jednak przyjedzieCzytaj też:

"Mało kto zwrócił uwagę na wczorajsze wydarzenie" w UE. Szydło bije na alarm