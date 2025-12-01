Poseł prawicy pobity przez zamaskowanych bojówkarzy

Niemiecki poseł prawicowej partii Alternatywy dla Niemiec (AfD) został zaatakowany na ulicy przez grupę zamaskowanych napastników. Do zdarzenia doszło, gdy Julian Schmidt szedł na zjazd założycielski nowej młodzieżówki swojej formacji.

Atak na posła AfD

Schmidt przekazał, że napastnicy ruszyli na niego zaraz po tym, jak zaparkował samochód w pobliżu hali, gdzie odbywał się kongres AfD. Polityk był w towarzystwie kilku znajomych. Wszystko działo się szybko. Grupa około 20 osób otoczyła i ich i zaatakowała. Schmidt i jego kompani bronili się, jednak agresorzy mieli przewagę liczebną.

Po jednym z uderzeń Schmidt padł na ziemię, a wtedy jeszcze kopnięty w głowę. Polityk trafił pod opiekę lekarzy z podejrzeniem złamania nosa.

Bijatykę szybko przerwali funkcjonariusze policji, której w mieście było pełno z powodu protestów lewicy przeciwko AfD. Co ciekawe, w internecie są nagrania, na których widać, jak policja zatrzymuje i stawia pod ścianą napadniętych, czyli ofiary bojówkarzy.

Policja wystosowała oficjalny komunikat, w którym przekazała, że zaatakowanych działaczy AfD zatrzymano jedynie na krótką chwilę jedynie celem "weryfikacji tożsamości". Policja potwierdziła, że zaatakowany to poseł do Bundestagu i zapewniła, że schwytano jednego z napastników.

Julian Schmidt – inżynier, były żołnierz

W trakcie kongresu współprzewodnicząca Alternatywy Alice Weidel publicznie życzyła Schmidtowi szybkiego powrotu do zdrowia. Atak określiła jako dowód "eskalacji przemocy wobec AfD" oraz "symbol gotowości lewicy do eliminacji przeciwników politycznych".

Julian Schmidt ma 35 lat, jest deputowanym AfD do Bundestagu z okręgu Marburg. To inżynier ekonomiczny i weteran Bundeswehry (służył w Afganistanie). W działalność niemieckiej prawicy zaangażował się w 2013 roku. Obecnie sprawuje w ugrupowaniu funkcję przewodniczącego okręgowego AfD w Marburg-Biedenkopf i zastępcy szefa frakcji w radzie powiatu.

