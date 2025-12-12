Kancelaria Prezydenta reaguje na publikacje "Gazety Wyborczej". Żąda sprostowania

Chodzi o cztery teksty autorstwa Wojciecha Czuchnowskiego i Radosława Leniarskiego sugerujące powiązania Kancelarii Prezydenta i Karola Nawrockiego z rynkiem kryptowalut.

Zdaniem KPRP, artykuły "Wyborczej" zawierają następujące nieprawdziwe informacje:

1. Nie jest prawdą, że podczas konferencji CPAC zorganizowanej w Jasionce 27 maja 2025 r. ówczesny kandydat na Prezydenta RP Karol Nawrocki złożył deklarację, iż nie podpisze rządowej ustawy dotyczącej kontroli rynku kryptowalut. W wystąpieniu wygłoszonym na tym wydarzeniu Karol Nawrocki nie odnosił się w jakikolwiek sposób do regulacji rynku kryptoaktywów. W związku z tym nie miała miejsca deklaracja, o której pisze autor artykułu.

2. Nie jest prawdą, że pierwsza wizyta Prezydenta Karola Nawrockiego w Stanach Zjednoczonych "przebiegła pod patronatem Zondacrypto jako sponsora polsko–amerykańskiego szczytu, gdzie był głównym gościem". Informujemy, że Prezydent Karol Nawrocki nie wziął udziału w takim wydarzeniu. W dniu 3 września br. Prezydent odbył wizytę w Waszyngtonie, podczas której spotkał się z Prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem w Białym Domu oraz złożył wieniec na Cmentarzu Narodowym w Arlington. Nie uczestniczył w żadnych innych spotkaniach.

3. Nieprawdą jest również, że Prezydent Karol Nawrocki "miał lecieć do USA z ekipą organizatorów szczytu Polish–American Strategic Industries Summit". W programie wizyty Prezydenta RP w Waszyngtonie nie przewidywano udziału organizatorów tego wydarzenia ani ich przelotu samolotem prezydenckim.

4. Nieprawdą jest, że zespół Telewizji Republika towarzyszący Prezydentowi RP podczas wizyty w Stanach Zjednoczonych 3 września 2025 r. liczył czternaście osób. Prezydentowi towarzyszyła grupa dwudziestu czterech dziennikarzy, wśród których znajdowały się dwie osoby z redakcji Telewizji Republika.

Kancelaria Prezydenta poinformowała w komunikacie wydanym w piątek (12 grudnia), że wystąpi do "Gazety Wyborczej" z żądaniem sprostowania wyżej wymienionych informacji zarówno na portalu Wyborcza.pl, jak i w wydaniu papierowym.

Sejm nie przełamał weta Nawrockiego. Wcześniej premier na tajnym posiedzeniu o kryptowalutach

W piątek (6 grudnia) Sejm nie odrzucił weta prezydenta do ustawy o kryptowalutach. Za głosowało 243 posłów, przeciw było 192, żaden się nie wstrzymał. Wcześniej na wniosek premiera utajniono część posiedzenia, w trakcie którego premier miał mówić o "kryptoaferze" i "rosyjskim śladzie".

– To, że posłowie opozycji obronili weto prezydenta w tej złej sprawie, nie oznacza, że ona się zakończyła. Mogę powiedzieć z ręką na sercu – i sprawdzicie to w najbliższych dniach i tygodniach – (że) będą bardzo żałowali tej swojej decyzji. Będą się jej wstydzili do końca życia – mówił Tusk podczas Rady Krajowej Koalicji Obywatelskiej.

We wtorek (9 grudnia) rząd ponownie przyjął projekt ustawy o kryptowalutach.

