Jak Trzaskowski ocenia debatę? Polityk zabrał głos

Rafał Trzaskowski pojawił się w Bolesławcu, gdzie podczas wystąpienia odniósł się do wczorajszej debaty w Końskich. Kandydat KO powiedział, że był gotowy debatować z Nawrockim, ale ten "bał się" zmierzyć z nim w pojedynku jeden na jeden. – Bał się, przykre – ocenił.

– Państwo pewnie widzieli, że można się wyuczyć czegoś na blachę, jednak jak rozmawiamy m.in. o bezpieczeństwie Polski, to trzeba być doświadczonym, wiedzieć, o czym się mówi – mówił Trzaskowski.

Polityk stwierdził, że najbardziej "poruszyła" go przepaść w sprawie wizji Polski, jaką prezentuje on a Nawrocki. – Nawrocki proponuje Polskę z zaciśniętą pięścią i zaciśniętymi ustami. On nawet jak się śmieje to śmieje się nerwowo. Z drugiej strony jest Polska uśmiechnięta i pozytywna – mówił.

W jego ocenie jedna strony debaty jest nerwowa i wulgarna, podczas gdy druga "pozytywna i uśmiechnięta". Trzaskowski stwierdził ponadto, że był przerażony wypowiedziami Karola Nawrockiego na temat Unii Europejskiej. Kandydat KO zarzucił Nawrockiemu, że ten nie ma podstawowej wiedzy w temacie dyplomacji. – Nie chodzi o to, co mamy wspólnie zrobić, ale jak mamy to zrobić – stwierdził.

Trzaskowski ponadto stwierdził, że Nawrocki oraz Mentzen "tchórzą" i unikają zarówno jego pytań, jak i pytań dziennikarzy.

Debata w Końskich i organizacyjny chaos

W piątkowej debacie zorganizowanej w hali sportowej w Końskich (woj. świętokrzyskie) wzięli udział kandydaci na prezydenta: Rafał Trzaskowski, Karol Nawrocki, Szymon Hołownia, Marek Jakubiak, Magdalena Biejat, Joanna Senyszyn, Krzysztof Stanowski i Maciej Maciak. Debatę prowadzili dziennikarze TVN, TVN oraz Polsatu, a organizował ją sztab Rafała Trzaskowskiego.

Sama debata miała niecodzienny przebieg. Trzaskowski wystosował zaproszenie na nią dopiero na kilka godzin przed samym wydarzeniem, przez co większość kandydatów nie zdążyła dotrzeć na miejsce. Ponadto zrobił to dopiero po tym, jak Szymon Hołownia i Magdalena Biejat zapowiedzieli, że stawią się w Końskich.

Oprócz debaty TVP, TVN i Polsatu telewizje Republika, wPolsce24 i TV Trwam zorganizowały własną debatę na rynku w Końskich. Wzięli w niej udział: Karol Nawrocki, Szymon Hołownia, Marek Jakubiak, Krzysztof Stanowski i Joanna Senyszyn.

