Trzaskowski nie chce debatować z Hołownią

Podczas środowego spotkania w kawiarni "Czytelnik" w Warszawie Szymon Hołownia powiedział, że chciałby porozmawiać z Rafałem Trzaskowskim w formule "jeden na jeden". Marszałek Sejmu zaproponował prezydentowi debatę i "wyjście ze strefy komfortu".

– W tej kampanii widzę bardzo wyraźnie, jak bardzo dzisiaj Polsce brakuje twardej czasami, zdecydowanej, konkretnej rozmowy. I tak, jestem tutaj również dlatego, że niepokoi mnie to, co dzieje się z Rafałem Trzaskowskim. Mam wrażenie, że jego sztab chowa go w jakiejś złotej klatce, że chowa go, próbując bronić go przed różnego rodzaju atakami, wyzwaniami, które go mogą spotkać, starając się utrzymać wokół niego cieplarnianą atmosferę – powiedział lider Polski 2050. Hołownia podkreślił, że obaj z Trzaskowskim są "w bardzo wielu aspektach podobnie o Polskę zatroskani". Z tego powodu polityk proponuje kandydatowi KO "sparing", który ma przygotować ich "do tego, co czeka nas w drugiej turze, a ludziom dali przedsmak tej drugiej tury".

Hołownia się zawiedzie

Sztabowcy Trzaskowskiego powiedzieli w rozmowie PAP, że odpowiedzą, jak przyjdzie oficjalne zaproszenie. Jednak z wypowiedzi Sławomira Nitrasa, współpracującego ze sztabem Trzaskowskiego, wynika, że do takiego spotkania może nie dojść.

– Sam Hołownia mówił, że nie można debatować jeden na jeden – przypomniał Sławomir Nitras. Chodziło o pomysł debaty "jeden na jeden" między kandydatem KO a Karolem Nawrockim.

Z kolei szef MSWiA Tomasz Siemoniak z KO zaznaczył, że 12 maja odbędzie się debata telewizyjna kandydatów organizowana przez trzy największe telewizje, co powinno być kluczowym wydarzeniem w kalendarzu wyborczym. – Trzeba już trzymać się tego wcześniej ustalonego kalendarza – stwierdził Siemoniak.

