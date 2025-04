Ochrona wschodniej granicy UE. Trzaskowski: Niemcy powinni wspomagać nas finansowo

Kandydat Koalicji Obywatelskiej domaga się od niemieckiego rządu wsparcia finansowego w zabezpieczeniu wschodniej granicy Unii Europejskiej. Takie stwierdzenie padło podczas spotkania z wyborcami w Zgorzelcu.

– To dzisiaj jest gwarancja naszego bezpieczeństwa, że przez naszą wschodnią granicę nie przejdą ludzie, którzy są niekontrolowani, bo dzisiaj na wschodniej granicy mamy wojnę hybrydową i jasno trzeba powiedzieć, że ta granica w tej chwili jest zamknięta – powiedział Trzaskowski.

Prezydent Warszawy stwierdził, że w tej kwestii Polska i Niemcy powinny "traktować się po partnersku". Podjęte w ostatnim czasie przez rząd działania mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa całej UE.

– Właśnie dlatego zamknęliśmy granicę wschodnią, dlatego ją zabezpieczamy, dlatego wprowadzona została ustawa, która jasno zabezpiecza proces wydawania polskich wiz i zawiesza prawo azylowe w tych trudnych czasach, żeby wysłać sygnał do naszych partnerów w Unii Europejskiej, że my swoją odpowiedzialność bierzemy bardzo serio i że w związku z tym granica w Europie powinna pozostać otwarta i że te zdobycze Schengen powinny być traktowane poważnie – powiedział.

– I dzisiaj jest to sygnał dla naszych partnerów w Niemczech, że powinni się przede wszystkim skupić na tym, żeby wspomagać nas finansowo w zabezpieczeniu granicy wschodniej, a nie mnożyć problemy na granicy pomiędzy Polską a Niemcami i że tutaj powinna obowiązywać pełna symetria – dodał kandydat KO.

Niemcy przerzucają migrantów do Polski

W okresie od czerwca 2024 do końca lutego 2025 Niemcy zawrócili do Polski 5726 migrantów. Z kolei w okresie od stycznia do końca maja 2024 było to 4617 osób. Łącznie w okresie ostatnich 14 miesięcy do Polski zawrócono 10343 migrantów.

Biorąc pod uwagę ostatnie 9 miesięcy, najliczniejszą grupę zawróconych migrantów stanowili Ukraińcy (2907). Na dalszych miejscach znaleźli się Afgańczycy (275), Gruzini (217), Kolumbijczycy (180), Erytrejczycy (154).

