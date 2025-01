PiS w euforii po sensacyjnym sondażu. "Panika sztabu Trzaskowskiego to nie przypadek"

Ogólnopolska Grupa Badawcza przedstawiła w poniedziałek wyniki przeprowadzonego w styczniu badania, w którym sprawdzono, kto wygrałby wybory prezydenckie, gdyby w drugiej turze znaleźli się Rafał Trzaskowski i Karol Nawrocki. Sondaż zrealizowano dla Tik-Tok-a.

Okazuje się, że niewielką przewagą głosów prezydenturę zdobyłby prezes IPN. Chęć zagłosowania na Nawrockiego, kandydata wspieranego przez PiS, zadeklarowało 50,6 proc. badanych, a na ka kandydata KO 49,4 proc. W badaniu sprawdzono, na kogo zagłosowałyby kobiety, a na kogo mężczyźni. Wśród wyborców prezydenta Warszawy więcej jest kobiet (51,2 proc.), a mniej mężczyzn (47,3 proc.). Na Nawrockiego chce głosować 48,8 proc. pań oraz 52,7 proc. panów.

Euforia w PiS. "Zwyciężymy"

Wynikami badań zachwyceni są politycy Prawa i Sprawiedliwości. "Uwaga! te nerwy, ataki i panika sztabu @Trzaskowski2025 to nie przypadek. Za chwilę MACHINA FAKE NEWS uderzy jeszcze mocniej i szybciej w #Nawrocki2025. Róbcie tak dalej! Dobrego dnia!" – ocenia szef sztabu Nawrockiego Paweł Szefernaker.

"Pierwszy sondaż dający zwycięstwo Karolowi Nawrockiemu to sygnał, że ekipa Trzaskowskiego ruszy z jeszcze brutalniejszym atakiem. Taką kampanię zresztą Trzaskowski zapowiadał. Nie łudźmy się. Dla Tuska i Trzaskowskiego to gra o wszystko, a z jednej strony fatalne rządy pierwszego i nieszczera, do bólu zakłamana transformacja drugiego czynią popłoch w wielu gabinetach" – ocenia Sebastian Kaleta, były wiceminister sprawiedliwości.

"Dzisiejsza prognoza @OGB_Pro dla II tury: dr @NawrockiKn 50,6 proc., @trzaskowski_ 49,4 proc. Będą teraz opluwać na wszystkie strony, ale Polacy nie dadzą się nabrać na ich brudną kampanię. Zwyciężymy!" – napisał z kolei były wicepremier Jacek Sasin.

"Chyba już wiadomo skąd ten atak na Karola Nawrockiego. Że będzie mijanka to się spodziewało wielu, no może poza GW" – stwierdził Karol Rabenda wiceprzewodniczący Rady Miasta Gdańska.

"Pierwszy sondaż, w którym Karol Nawrocki wygrywa w drugiej turze! Jedziemy dalej walcząc o każdy głos" – dodaje Marcin Stępniewski, szef klubu PiS w Radzie Miasta Kielce.

twitter

