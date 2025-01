"Siedzicie w bańce". Awantura o zwycięski dla Nawrockiego sondaż

Ogólnopolska Grupa Badawcza przedstawiła w poniedziałek wyniki przeprowadzonego w styczniu badania, w którym sprawdzono, kto wygrałby wybory prezydenckie, gdyby w drugiej turze znaleźli się Rafał Trzaskowski i Karol Nawrocki. Sondaż zrealizowano dla Tik-Tok-a.

Okazuje się, że niewielką przewagą głosów prezydenturę zdobyłby prezes IPN. Chęć zagłosowania na Nawrockiego, kandydata wspieranego przez PiS, zadeklarowało 50,6 proc. badanych, a na ka kandydata KO 49,4 proc. W badaniu sprawdzono, na kogo zagłosowałyby kobiety, a na kogo mężczyźni. Wśród wyborców prezydenta Warszawy więcej jest kobiet (51,2 proc.), a mniej mężczyzn (47,3 proc.). Na Nawrockiego chce głosować 48,8 proc. pań oraz 52,7 proc. panów.

Sondaż jest niewiarygodny?

"Są takie sondaże, które nazwałbym marketingowo-spekulatywnymi, robionymi metodą na udo: udo się albo się nie udo. Jak się udo, wow, co to za sondaż, cóż za trafność, klękajcie narody. Jak się nie udo – cóż, potężny outlier, ale zdarza się w tej branży. A rozgłos jest tak i tak" – komentuje naczelny portalu OKO Press Michał Danielewski.

Dziennikarzowi odpowiedział szef OGB Łukasz Pawłowski. Padły mocne zarzuty. "Michał, jesteś poważnym gościem (poznaliśmy się na żywo) Więc Tobie odpowiem bo z silnymi nie ma co gadać. Jesteś dziennikarzem, możesz zrobić research, możesz porównać dokładność sondaży z ostatnich lat (np. nasz z ipsos) Jest Puchar Pytii i ich wyliczenia, jest Sprawdzamy Sondaże, czasem wystarczy zwykły kalkulator. I to jeszcze piszesz Ty publikujący sondaże Ipsos z którym w 2023 się nie zgodziłeś (i miałeś rację) a który w ostatnich wyborach pomylił się łącznie o prawie 20 p.p. Siedzicie sobie w swojej bańce i nie robicie tego co od dziennikarzy powinno się wymagać – rzetelności i wiedzy. Pozdrowienia" – wskazał Pawłowski.

Czytaj też:

Apartament dla Nawrockiego. Kandydat odpowiada TuskowiCzytaj też:

Ziobro: Media reżimowe zmanipulowały celowo moją wypowiedź