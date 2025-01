Apartament dla Nawrockiego. Kandydat odpowiada Tuskowi

Według ustaleń "Gazety Wyborczej" Karol Nawrocki jako dyrektor Muzeum II Wojny Światowej (w latach 2017-2021) przez ponad pół roku korzystał bezpłatnie z apartamentu deluxe w muzealnym kompleksie hotelowym, choć mieszka zaledwie 5 km od niego.

Nawrocki, obecnie prezes IPN i kandydat na prezydenta popierany przez PiS, tłumaczył na konferencji prasowej w Zakopanem kilka dni temu, że jako dyrektor MIIWŚ podczas pandemii COVID-19 dwukrotnie spędził w apartamencie 10-dniową kwarantannę, wykonując zdalnie swoje obowiązki.

– To nie jest prawdziwa informacja, że ja tam mieszkałem przez 200 dni. Słowo klucz: były one zarezerwowane przez tyle dni na moje imię i nazwisko, ale te apartamenty służyły też do spotkań służbowych z gośćmi z zagranicy oraz z kraju – przekonywał Nawrocki.

Tusk: Muzeum II Wojny Światowej domem dla Nawrockiego

Medialne doniesienia na temat korzystania przez Karola Nawrockiego z apartamentu na terenie Muzeum II Wojny Światowej skomentował premier Donald Tusk.

Szef rządu odniósł się do sprawy w mediach społecznościowych.

"Kiedy budowaliśmy Muzeum II Wojny Światowej, zakładaliśmy, że będzie ważną instytucją publiczną. PiS z Nawrockim zrozumieli, że domem" – napisał lider Koalicji Obywatelskiej.

Jego wpis nie pozostał bez odpowiedzi.

Nawrocki odpowiada Tuskowi: Przegracie wybory

Do słów Tuska odniósł się sam zainteresowany, czyli Karol Nawrocki.

"Kiedy w bólach budowaliście MIIWŚ, nie zapomnieliście o budowie apartamentu dla Pawła Machcewicza (Pana Doradcy, poprzedniego Dyrektora Muzeum). Dopóki nie wybudowaliście mu mieszkania w Muzeum, płaciliście za jego mieszkanie na Długim Targu" – napisał obywatelski kandydat na prezydenta, popierany przez PiS.

"Zapomnieliście natomiast o ojcu Kolbe i Rodzinie Ulmów na wystawie w tym samym Muzeum" – przypomniał Nawrocki. "W międzyczasie przegraliście proces, a Muzeum się pięknie rozwinęło. Odzyskaliśmy dla Polski Westerplatte, z którego zrobiliście śmietnik. Pochowaliśmy po 80 latach Bohaterów" – dodał.

"I właśnie dlatego tak nieładnie kłamiecie. I także dlatego przegracie najbliższe wybory" – czytamy we wpisie prezesa IPN.

Na koniec Karol Nawrocki życzył Donaldowi Tuskowi miłego dnia.

