Zawiadomienie na Nawrockiego. Giertych mówi o "kradzieży"

Adwokat odniósł do doniesień medialnych, według których Nawrocki jako dyrektor Muzeum II Wojny Światowej bezpłatnie użytkował przez ponad 200 dni apartament zlokalizowany w kompleksie hotelowym placówki. Jak zaznaczył polityk, zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa dotyczy "doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem poprzez darmowe używanie przez niego apartamentu do celów prywatnych".

Giertych: To szansa dla Nawrockiego

Giertych stwierdził, że złożenie zawiadomienia w tej sprawie to szansa dla obywatelskiego kandydata na prezydenta, popieranego przez PiS, na to, "aby się oczyścił". – Takie działania, są jednoznacznie utożsamiane z okradaniem – powiedział poseł KO.

Adwokat stwierdził, że doniesienia medialne rzucają na Karola Nawrockiego podejrzenie, że "jest złodziejem i okradł społeczeństwo na 120 tys. złotych". – Teraz będzie miał szansę wyjaśnić prokuraturze, a pewnie później sądowi, jak to się stało, że te pomówienia są nieprawdziwe – powiedział polityk.

– Ja nie wątpię w to, że PiS nie wystawiłby kandydata na prezydenta, który w ten sposób się zachowywał – stwierdził Giertych.

Jak zaznaczył parlamentarzysta, "takie działania, że ktoś wykorzystuje funkcję dyrektora muzeum do tego, aby wynajmować dla siebie luksusowy apartament, mimo że 5 km dalej ma swój własny dom, są jednoznacznie przez społeczeństwo utożsamiane z okradaniem tej jednostki, którą się kieruje".

– Pan Nawrocki ma szansę. Szansę ma również prokuratura – zaznaczył Roman Giertych.

Lewandowski do Giertycha: Jaka kwalifikacja prawna?

Do wystąpienia Romana Giertycha odniósł się w mediach społecznościowych mec. Bartosz Lewandowski.

"Panie mecenasie, jaka kwalifikacja prawna? Jak 'doprowadzenie do niekorzystnego rozporządzenia mieniem', to na myśl przychodzi mi art. 286 KK, czyli oszustwo. Sęk w tym, że tutaj nie ma w ogóle 'rozporządzenia mieniem', bo własność lokalu się przecież nie zmieniła" – napisał adwokat.

Jak zaznaczył Lewandowski, istotna jest również wola dysponenta. "Musi istnieć zamiar 'wprowadzenia w błąd'. A takowego nie ma, skoro Karol Nawrocki był dyrektorem muzeum, a zatem musiałby sam siebie wprowadzić w błąd" – podkreślił.

