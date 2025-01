Nawrocki: Trzaskowski podważa fundament wartości chrześcijańskich

Karol Nawrocki skrytykował Rafała Trzaskowskiego za jego ideologiczne działania podejmowane w trakcie prezydentury w Warszawie. Przypomnijmy, że polityk Koalicji Obywatelskiej wydał decyzję o usunięciu z przestrzeni miejskich urzędów symbolów religijnych oraz aktywnie wspiera środowiska LGBT. Zdaniem prezesa IPN, to podważanie fundamentu wartości chrześcijańskich.

– Chyba nikomu do tej pory nie przyszło do głowy, po raz pierwszy wiceprzewodniczącemu PO, który jest akurat moim kontrkandydatem, żeby podważać fundament wartości chrześcijańskich ponad tysiącletni w państwie polskim. […] To nie jest kwestia łaski wiary, to jest kwestia pewnych fundamentów naszej tożsamości narodowej i dziedzictwa kulturowego – powiedział Nawrocki podczas spotkania wyborczego w Tychach.

Szef IPN wskazywał, że Polacy chcą "normalności" w życiu społecznym.

– My tę ideologię, która chce naszą stabilność, tożsamość, dziedzictwo kulturowe zmienić po tysiącu lat doświadczenia narodu polskiego, musimy jednoznacznie odrzucić z naszego życia. Nie dla ideologii w codziennym życiu Polaków i w sektorach życia gospodarczego – powiedział.

Nawrocki: Koalicji nie idzie rządzenie

Obywatelski kandydat na prezydenta zaatakował również Donalda Tuska, stwierdzając, że zarządzanie państwem nie działa. Z tego powodu trwa festiwal rozliczania polityków Prawa i Sprawiedliwości.

– Nie idzie zajmowanie się sprawami cen, finansów publicznych. Praworządność nie działa, bo artykuł 7 konstytucji leży na ziemi. Chaos w wymiarze sprawiedliwości, no to, co trzeba robić, trzeba znaleźć temat zastępczy. Trzeba ścigać, trzeba zrobić polowanie na czarownice, tylko z tego, co wiem, nikogo nie udało się osądzić i wsadzić do więzienia. A spektakl trwa i będzie trwał do momentu, do którego nie zaczną rządzić i zajmować się życiem Polaków, a nie polowaniem na czarownice – wskazał.

Czytaj też:

"Nie zawaham się". Nawrocki składa kolejną obietnicę wyborcząCzytaj też:

"Hańba", "tu jest Polska". Okrzyki na spotkaniu z Nawrockim