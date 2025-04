Incydent na spotkaniu z Trzaskowskim. "Próba ataku gazem"

Poseł Koalicji Obywatelskiej Patryk Jaskulski poinformował o incydencie, do którego doszło na spotkaniu z Rafałem Trzaskowskim w Bolesławcu (woj. dolnośląskie). "Zobaczcie, do czego prowadzi nieustanna nienawiść sączona przez Republikę i wPolsce24. Dziś podczas wiecu mężczyzna próbował zaatakować uczestników gazem. Był o krok od Rafała Trzaskowskiego. To już nie są tylko słowa – to realne zagrożenie. Czas na opamiętanie" – napisał na platformie X polityk KO i zamieścił nagranie.

W rozmowie z "Gazetą Wyborczą" Jaskulski stwierdził, że mężczyzna był agresywny i został wyproszony z wiecu przez wolontariuszy. – To wtedy wyciągnął gaz. Całe szczęście, że była policja, bo strzeliłby tym gazem ludziom po oczach i naszym sztabowcom. Stał przy samej scenie, więc sytuacja była niebezpieczna – opowiadał.

Jak przekazała "GW", policja potwierdziła, że doszło do incydentu, ale nie to, że mężczyzna miał przy sobie gaz. – Policjanci interweniowali podczas spotkania kandydata na prezydenta Rafała Trzaskowskiego w związku z obraźliwymi słowami pod jego adresem. Trwają czynności – powiedziała oficer prasowa Komendanta Powiatowego Policji w Bolesławcu podkomisarz Anna Kublik-Rościszewska.

Tusk o "próbie ataku gazem na Trzaskowskiego"

Premier Donald Tusk zamieścił wpis na platformie X. Napisał o "próbie ataku gazem na Rafała Trzaskowskiego", choć taka informacja nie pojawiła się ani we wpisie Patryka Jaskulskiego, ani w żadnym z dotychczasowych policyjnych komunikatów.

"Dzisiejsza próba ataku gazem na Rafała Trzaskowskiego przez agresywnego mężczyznę w czasie otwartego spotkania w Bolesławcu pokazuje, że wygrana prezydenta Warszawy we wczorajszej debacie rozwścieczyła konkurencję. Plus efekt hejtu prawicowych mediów" – stwierdził szef rządu i lider Koalicji Obywatelskiej

Debaty w Końskich

W piątek w Końskich (woj. świętokrzyskie) doszło do dwóch debat prezydenckich. W wydarzeniu organizowanym przez sztab Rafała Trzaskowskiego, które transmitowały TVP, TVN i Polsat, uczestniczyło ośmiu kandydatów. Oprócz wiceprzewodniczącego Platformy Obywatelskiej, byli to: Magdalena Biejat, Szymon Hołownia, Marek Jakubiak, Maciej Maciak, Karol Nawrocki, Joanna Senyszyn oraz Krzysztof Stanowski.

Wcześniej odbyła się debata w TV Republika, w Polsce24 i Trwam. Wzięli w niej udział: Karol Nawrocki, Szymon Hołownia, Krzysztof Stanowski, Marek Jakubiak i Joanna Senyszyn.

