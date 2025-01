Dziwna teoria Giertycha. "Powiązanie dwóch wież z zabójstwem Adamowicza"

Na antenie Polsat News poruszono sprawę "dwóch wież", których budowa miała być planowana w Warszawie przez spółkę Srebrna związaną z PiS. –Historia księdza Sawicza, moim zdaniem, ma być może drugie dno. I wątki w tym zakresie powinny być zbadane, tym bardziej, że on przez jakiś czas pracował w Urzędzie Miejskim w Gdańsku. Został zatrudniony przez Pawła Adamowicza – przekonywał poseł KO Roman Giertych.

– Kwestia ewentualnego powiązania historii dwóch wież z zabójstwem prezydenta Gdańska w moim przekonaniu powinna zostać wyjaśniona – powiedział. Prowadzący program Przemysław Szubartowicz zwrócił uwagę, że zapadł wyrok ws. zabójstwa Pawła Adamowicza, a sprawca został skazany.

– Pamiętajmy o tym, że Sąd Apelacyjny uznał w wyroku, iż jego motywem działania nie było "wariactwo", ani nie była zwykła kryminalna chęć zabójstwa, tylko motyw miał charakter czysto polityczny – stwierdził Giertych. – W moim przekonaniu ta kwestia wymaga wyjaśnienia, czy tam nie było jakiejś inspiracji, która miała nie tylko charakter "telewizyjny", jak to dotychczas przypuszczaliśmy, ale już bardziej konkretny – mówił parlamentarzysta KO.

Insynuacje Giertycha

Poseł podkreślił, że zawsze należy badać, czy w przestępstwach o charakterze politycznym, nie doszło do podżegania. – Jeżeli mieliśmy do czynienia z historią zamachu na prezydenta Trumpa, to jest oczywiste, ze FBI powinno zbadać, czy nie miało miejsce podżeganie do zabójstwa odnośnie do tego młodego człowieka, który strzelał do prezydenta Trumpa – przekonywał mecenas.

Roman Giertych dopytywany przez prowadzącego, czy ma jakąś wiedzę lub przesłanki o drugim dnie tych historii, odparł: – To są na razie na tyle uzasadnione przesłanki, że wystarczające do sformowania określonych wniosków dowodowych. Tyle mogę powiedzieć w tej sprawie.

– Myślę, że sprawę trzeba wyjaśnić – podkreślił jeszcze raz.

