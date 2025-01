Poseł PiS zrzekł się immunitetu. Uprzedził prokuraturę

Jak wskazuje serwis Interia.pl, Szczucki uprzedził w ten sposób zapowiadany przez prokuraturę ruch.

Wnioski o uchylenie immunitetów posłów PiS

W grudniu prokurator generalny Adam Bodnar skierował trzy wnioski o uchylenie immunitetów. Dwa dotyczą posłów Krzysztofa Szczuckiego i Jana Krzysztofa Ardanowskiego. Trzeci – europosła Daniela Obajtka.

We wpisie dotyczącym wniosku o uchylenie immunitetu Krzysztofa Szczuckiego, Bodnar przekazał, że Prokuratura Okręgowa w Warszawie zamierza postawić posłowi PiS zarzut wykorzystania środków publicznych przeznaczonych na działalność Rządowego Centrum Legislacji (RCL) do prowadzenia kampanii wyborczej.

Prokuratura Krajowa, odnosząc się do spraw Ardanowskiego i Szczuckiego, wskazała, że z uwagi na chroniący ich immunitet parlamentarny, "wyrażenie zgody przez Sejm RP na pociągnięcie posła do odpowiedzialności karnej za czyn ścigany z oskarżenia publicznego warunkuje możliwość przedstawienia mu zarzutu popełnienia przestępstwa opisanego we wniosku i wykonania innych czynności procesowych z jego udziałem".

– Gromadzony materiał dowodowy uzasadnia w sposób dostateczny podejrzenie popełnienia przez pana posła przestępstwa niedopełnienia obowiązków i przekroczenia uprawnień w celu osiągnięcia korzyści osobistej – powiedziała wówczas rzecznik prokuratora generalnego prok. Anna Adamiak, odnosząc się do sprawy byłego szefa RCL.

Szczucki i RCL. Co posłowie PiS zarzuca prokuratura?

Zgromadzony materiał dowodowy w tej sprawie ma wskazywać, że Krzysztof Szczucki jako prezes Centrum dokonał zmian w strukturze organizacyjnej tej instytucji i utworzył Wydział Edukacji i Komunikacji Departamentu Prawa Ustrojowego i Edukacji, w którym zatrudnił z pominięciem trybu konkursowego konkretne osoby.

Prokuratura uważa, że działania posła PiS doprowadziły do wyrządzenia szkody majątkowej na rzecz Skarbu Państwa w kwocie nie mniejszej niż 900 tys. złotych.

W sobotę Szczucki zapowiedział na antenie Polsat News, że "zamierza zrzec się immunitetu". Parlamentarzysta zapewnił, że przedstawi marszałkowi Sejmu Szymonowi Hołowni odpowiedni dokument w tej sprawie.

Według polityka stawiany mu zarzut jest "bezpodstawny". – Mam nadzieję, że bardzo szybko prokuratura dojdzie też do tego przekonania, dlatego chcę tę procedurę przyspieszać, a nie opóźniać – powiedział poseł PiS.

