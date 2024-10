Ważne zmiany w strukturach PiS. Padają znane nazwiska

Jarosław Kaczyński chce, by na kongresie PiS 12 września Mariusz Błaszczak został wybrany na nową funkcję – przewodniczącego Komitetu Wykonawczego.

We wtorek prezes Prawa i Sprawiedliwości spotkał się z szefami zarządów okręgowych oraz grupą młodych parlamentarzystów, którzy będą członkami nowego organu partyjnego.

Nowy Komitet Wykonawczy PiS

Jak poinformowała w środę Wirtualna Polska, Komitet Wykonawczy PiS tworzyć będą posłowie najbardziej aktywni w mediach. Wśród nich: Rafał Bochenek, Radosław Fogiel, Marcin Przydacz, Piotr Müller, Paweł Jabłoński, Andrzej Śliwka, Zbigniew Bogucki, Paweł Szefernaker, Krzysztof Szczucki, Adam Andruszkiewicz, Michał Moskal, Anna Gembicka, Olga Semeniuk-Patkowska, Janusz Cieszyński, Janusz Kowalski, Przemysław Czarnek, Kacper Płażyński, Łukasz Schreiber oraz Bartosz Kownacki. W nowym organie partyjnym działać będą także Małgorzata Golińska, Łukasz Kmita i Paweł Hreniak, a także politycy Suwerennej Polski – Dariusz Matecki i Sebastian Kaleta.

Komitet Wykonawczy zostanie podzielony na podzespoły zajmujące się konkretną tematyką: polityką międzynarodową, praworządnością, finansami itd.

Jarosław Kaczyński przekazał swoim parlamentarzystom, że dołączenie Suwerennej Polski do PiS jest przesądzone. Wiceprezesem partii zostanie Patryk Jaki. We władzach znajdzie się też – do czasu pełnego powrotu do zdrowia Zbigniewa Ziobry – Michał Woś.

Prawo i Sprawiedliwość ma ogłosić kandydata na prezydenta po tym, jak odbędą się wybory szefów struktur regionalnych partii, które są planowane na przełom października i listopada.

Kandydat PiS na prezydenta

Karol Nawrocki ma największe szanse zostać kandydatem PiS na prezydenta – wynika z nieoficjalnych doniesień medialnych.

"Prezes IPN miałby być akceptowalny również dla Konfederacji i jej wyborców oraz elektoratu umiarkowanie prawicowego, który szuka kandydata bezpartyjnego" – podała "Rzeczpospolita".

Czytaj też:

Hołownia przełożył głosowania w Sejmie. W tle miesięcznica smoleńska?