Poseł PiS: Bosak byłby lepszym premierem niż Tusk

Minister finansów Andrzej Domański wydał oświadczenie w sprawie decyzji Państwowej Komisji Wyborczej dotyczącej sprawozdania finansowego komitetu wyborczego Prawo i Sprawiedliwość z wyborów parlamentarnych w 2023 r. oraz wypłaty środków dla partii Jarosława Kaczyńskiego. Andrzej Domański zwrócił się do PKW o dokonanie wykładni podjętej 30 grudnia 2024 r. uchwały.

Państwowa Komisja Wyborcza przyjęła sprawozdanie komitetu PiS, realizując tym samym decyzję kwestionowanej przez rząd i część prawników Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego.

Wicemarszałek Sejmu i lider Konfederacji Krzysztof Bosak uważa, że minister powinien przelać pieniądze na konto PiS. O ten głos wsparcia został zapytany Krzysztof Szczucki.

– Ja się bardzo cieszę, że Krzysztof Bosak wnikliwie analizuje przepisy, opinie prawne – mówił w programie Wirtualnej Polski.

Sojusz PiS z Konfederacją?

Poseł PiS nawiązał też do wypowiedzi Bosaka, który stwierdził, że nie można dopuścić do zwycięstwa Rafała Trzaskowskiego. Zdaniem Szczuckiego Bosak w ten sposób po cichu poparł Nawrockiego w ewentualnej II turze.

– Ja uważam, że współpraca między naszymi obozami jest bardzo wskazana – mówił Szczucki w rozmowie z Michałem Wróblewskim. – Gdyby była możliwość odsunięcia tego złego rządu 13 grudnia od władzy, to bym się nie zastanawiał. Koalicja nie tylko z Konfederacją, ale także z innymi partiami – kontynuował.

Gdy dziennikarz zapytał go wprost, czy "premier Krzysztof Bosak" jest prawdopodobnym scenariuszem, to Szczucki odmówił jasnej deklaracji. – Tak daleko idących scenariuszy nie mogę snuć, bo nie ma ku temu żadnych podstaw w postaci arytmetyki parlamentarnej, ale na pewno byłby to lepszy premier niż Donald Tusk – stwierdził Szczucki.

