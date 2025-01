PiS i Konfederacja: Rząd Tuska zobowiązał się do wdrożenia paktu migracyjnego

PiS i Konfederacja ostrzegają, że rząd Donalda Tuska zobowiązał się wobec Brukseli do prac nad wdrożeniem w Polsce paktu migracyjnego, czyli wpuszczania do Polski afrykańskich i azjatyckich imigrantów.

PiS: Chcą przyjąć pakt migracyjny

– W państwach Europy Zachodniej, które otworzyły szeroko drzwi dla migrantów, akty terroru, wzrastająca przestępczość, okrutne gwałty na kobietach, to smutna rzeczywistość, której my w Polsce nie chcemy – przypomniała poseł PiS Anna Krupka. – My Polki, pragniemy spełniać marzenia, a nie obawiać się o nasze bezpieczeństwo – dodała.

Zdaniem parlamentarzystki w kwestii paktu migracyjnego premier Donald Tusk jedno mówi, a drugie robi. – 11 grudnia przedstawiciele rządu Tuska przyjęli w ramach uzgodnień trzech najbliższych prezydencji unijnych dokument nawołujący do szybkiego przyjęcia paktu migracyjnego – powiedziała Krupka, składając wniosek o natychmiastową informację premiera w tej sprawie.

Konfederacja: Tusk realizuje interesy Brukseli

Ten sam temat poruszył poseł Konfederacji Sławomir Mentzen. – [...] Rząd będzie pracował nad tym, żeby przenosić do Polski nielegalnych imigrantów – powiedział. Dodał też, że Tusk w Polsce mówi, że będzie się sprzeciwiał Zielonemu Ładowi, a co innego robi na forum unijnym, realizując interesy Brukseli.

– W życiu są pewne tylko trzy rzeczy: śmierć, podatki i to, że Platforma Obywatelska oszuka swoich wyborców – ocenił kandydat Konfederacji na prezydenta.

Wpuszczanie nielegalnych imigrantów albo płacenie kar

Istotą paktu migracyjnego Unii Europejskiej jest, żeby europejskie państwa, które do tej pory ochroniły swoje granice przed nielegalnymi imigrantami i tak musiały zacząć wpuszczać ich na swoje terytorium.

Regulacja zakłada też zmiany w procedurach azylowych, w tym ułatwienie deportacji, natomiast nie obiera jako głównego założenia po prostu zaprzestania wpuszczania Afrykanów i Azjatów do Europy.

W ramach przyjętego paktu migracyjnego władze państw członkowskich mają mieć wybór między relokacją Afrykanów i Azjatów ubiegających się o azyl na swoje terytorium a zapłaceniem przez podatników tych państw 20 tys. euro za każdego nieprzyjętego nielegalnego imigranta.

