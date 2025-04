Bosak o aborcji: 5,5 roku jesteśmy w Sejmie i nie złożyliśmy żadnego projektu

Kandydat Konfederacji na prezydenta Sławomir Mentzen powtórzył na antenie Kanału Zero swoje stanowisko, że jest przeciwnikiem aborcji dzieci poczętych w wyniku gwałtu. – Nie wolno zabijać niewinnych dzieci, nawet jeżeli to dziecko wiąże się z jakąś nieprzyjemnością – powiedział polityk.

Gdy prowadzący wywiad Krzysztof Stanowski, który również kandyduje na prezydenta, odczytał Mentzenowi pytanie od internauty: "Czy gdyby pedofil zgwałcił córkę twojego brata, a ta zaszłaby w ciążę, to również byłbyś przeciwko aborcji?", poseł Konfederacji odpowiedział: "Jestem głęboko przekonany, że gdyby pedofil zgwałcił córkę mojego brata, to mój brat zrobiłby wszystko, żeby to dziecko wyrosło na porządnego człowieka".

"Nie złożyliśmy żadnego projektu". Bosak o prawie aborcyjnym

– Jest porządek prawny i porządek moralny. W porządku moralnym uważamy, że każde dziecko ma prawo do życia. Natomiast w porządku prawnym jest wyjątek w postaci czynu zakazanego [gwałt, kazirodztwo – przy. red.], wówczas decyduje matka dziecka – przypomniał wicemarszałek Sejmu i współprzewodniczący Konfederacji Krzysztof Bosak, który był gościem w programie "Kropka na i" na antenie TVN24.

Prowadząca Monika Olejnik zapytała, czy gdyby Sławomir Mentzen został prezydentem, to zmieniłby przepisy aborcyjne. – Proszę nas oceniać na podstawie tego co zrobiliśmy. 5,5 roku jesteśmy w Sejmie i nie złożyliśmy w tej sprawie żadnego projektu. Gdybyśmy chcieli, to byśmy to już 10 razy zrobili. Wiemy, że jest to temat ekstremalnie delikatny i nie wprowadziliśmy tego ani do programu, ani do kampanii wyborczej – powiedział Bosak. – Dziennikarze i nasi przeciwnicy, którzy są zaniepokojeni wzrostami sondażowymi Konfederacji i Sławomira Mentzena, wprowadzają ten temat – dodał wicemarszałek Sejmu. – Sławomir Mentzen swoich poglądów nie ukrywa. Nikt z nas nigdy nie ukrywał, że jesteśmy pro-life. Natomiast obecnych przepisów nikt z nas nie rusza – podkreślił.

