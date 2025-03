Bosak: Nie chcemy w Polsce migracji z państw muzułmańskich

Tłumy muzułmanów świętują na ulicach polskich miast zakończenie Ramadanu. Jest ich wielokrotnie więcej niż w latach poprzednich. Nie mieszczą się w meczetach, więc zaczęli już wynajmować hale sportowe i gromadzić się na ulicach, jak w Europie zachodniej.

Mentzen: Rozpocząć deportacje muzułmańskich imigrantów

Otwarciu Polski na masową muzułmańską migrację zdecydowanie i konsekwentnie sprzeciwia się Konfederacja.

"Trzeba natychmiast zamknąć granicę dla imigrantów z państw muzułmańskich! Zanim będzie za późno, zanim w Polsce będzie jak w Wielkiej Brytanii, Francji czy Szwecji. To jest ostatnia szansa. Trzeba rozpocząć deportacje, zamiast próbować ich integrować!" – stwierdził kandydat Konfederacji w wyborach prezydenckich Sławomir Mentzen.

O tę wypowiedź i przedmiot sprawy Jacek Prusinowski zapytał w Radio Plus Krzysztofa Bosaka. Parlamentarzysta zwrócił uwagę, że jest to logiczny wniosek z rezultatów masowej migracji, jakie obserwujemy w Europie Zachodniej.

– Oceniamy wyznawców tej religii jako w najmniejszym stopniu skłonnych do integracji z naszą europejską i chrześcijańską kulturą, w związku z czym nie jesteśmy zainteresowani tym, żeby zwiększać ich populację w Polsce – powiedział Bosak.

Bosak: Polska ma prawo prowadzić politykę migracyjną tak, jak chce

Polityk podkreślił, że państwo polskie ma prawo prowadzić politykę migracyjną tak, jak chce i wpuszczać albo nie wpuszczać takich migrantów, jakich chce. Jego zdaniem najlepiej pasują do Polski ewentualni migranci z państw chrześcijańskich, niezależnie do tego, czy ktoś jest wierzący, czy nie. – Jeżeli chcemy się stać krajem kulturowo bliskim islamowi, muzułmańskim, z elementami szariatu, to należy zaprosić jak najwięcej muzułmanów. Jest ich w świecie ogromna liczba, w związku z czym jesteśmy w stanie całą Polskę zasiedlić muzułmanami – powiedział Bosak.

Polityk podkreślił, że Konfederacja chce, żeby nasz kraj pozostał państwem polskim, europejskim i chrześcijańskim, zatem imigranci z państw muzułmańskich nie powinni być wpuszczani do Polski, nie licząc zupełnie wyjątkowych przypadków. – Ci, którzy są na tymczasowym prawie pobytu, należy pozwolić, aby im to prawo wygasło, a następnie poprosić ich o opuszczenie naszego kraju – zwrócił uwagę Bosak.

twitterCzytaj też:

Lisicki: Dlatego lewica potrzebuje imigrantów wrogich EuropieCzytaj też:

Suski o proteście w Radomiu: Ludzie się boją. Czują się oszukani