Wielka Brytania. Rekordowa liczba migrantów przekracza kanał La Manche

Podczas gdy w Stanach Zjednoczonych trwają masowe deportacje, w Wielkiej Brytanii za rządów skrajnej lewicy pod wodzą premiera Keira Starmera kontynuowany jest proces określany niekiedy jako podmiana etniczna ludności. Mimo sprzeciwu znacznej części społeczeństwa, nielegalni imigranci z Afryki i Bliskiego Wschodu wciąż są wpuszczani. Jednocześnie radykalne przepisy w zakresie tzw. mowy nienawiści powodują tzw. efekt mrożący wobec przeciwników dalszego zasiedlania Wielkiej Brytanii muzułmanami i Afrykanami.

Rekordowa liczba migrantów przekracza kanał La Manche

Jak podaje BBC we wtorek dwanaście łodzi przewiozło przez kanał La Manche do Dover 705 nielegalnych migrantów. Daje to najwyższą dzienną liczbę w tym roku.

Według statystyk łączna liczba nielegalnych cudzoziemców, którzy przepłynęli kanał La Manche małą łodzią, wzrosła do 8888. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku liczby te wzrosły o 42 procent.

Będą się wymieniać imigrantami z Francją?

Wielka Brytania i Francja próbują unormować wzajemne stosunki w zakresie migracji. Londyn potwierdził w środę, że prowadzi negocjacje z Francją w sprawie programu odsyłania nielegalnych imigrantów, którzy przekroczyli kanał La Manche. Zgodnie z porozumieniem Wielka Brytania będzie przyjmować "legalnych migrantów" na zasadzie "łączenia rodzin".

Francuskie ministerstwo spraw wewnętrznych poinformowało, że program będzie opierał się na "zasadzie jeden za jeden", a jego celem będzie zniechęcenie do tworzenia sieci przemytniczych.

Minister transportu Wielkiej Brytanii Lilian Greenwood powiedziała, że rząd rozmawia z Francją o problemach migracyjnych, ale nie skomentowała pojawiających się doniesień o możliwości zawarcia umowy w sprawie deportacji.

