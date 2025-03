Bosak: Mentzen nie zaproponował w tej kampanii niczego kontrowersyjnego

W środę Krzysztof Stanowski zaprosił do rozmowy na Kanale Zero Sławomira Mentzena – posła, jednego z liderów Konfederacji i kandydata tego ugrupowania w wyborach na prezydenta. Mentzen plasuje się w sondażach na trzecim miejscu i jest obok Rafała Trzaskowskiego i Karola Nawrockiego jednym kandydatem, który ma realne szanse na wejście do drugiej tury. Rozmowa trwała pond dwie godziny i dotyczyła bardzo wielu tematów. Do tej pory ma na YouTube 2,3 miliona wyświetleń.

Politycy koalicji rządzącej i większość mediów zwróciła uwagę na dwa fragmenty wywiadu. Chodzi o stwierdzenie Mentzena – wyrażane już wcześniej – że osobiście jest za zakazem aborcji dzieci poczętych w wyniku gwałtu, ponieważ nie wolno uśmiercić niewinnego dziecka oraz, że w jego idealnym świecie studia powinny być płatne. Żadnej z tych opinii nie ma w programie Konfederacji ani w programie prezydenckim Mentzena.

Bosak: Mentzen niczego kontrowersyjnego nie zaproponował

O odniesienie się do tych poglądów, drugi z czołowych liderów Konfederacji Krzysztof Bosak został zapytany w poniedziałek w Radiu Plus.

Bosak przypomniał, że zainteresowanie kampanią Mentzena jest w społeczeństwie bardzo duże. – Podczas spotkań nawet w małych miastach przychodzą setki, a w średnich i większych tysiące ludzi. To jest zainteresowanie zdecydowanie większe niż Rafałem Trzaskowskim czy Karolem Nawrockim – powiedział poseł.

– Przeciwnicy ruszyli do ataku na Sławomira Mentzena, próbując przypisać mu wszelkie możliwe kontrowersyjne rzeczy i trzeba to jasno powiedzieć, to jest zupełnie bezzasadne. Sławomir Mentzen poglądy ma znane od lat. To są poglądy konserwatywne, to są poglądy suwerennościowe, wolnościowe gospodarczo, natomiast niczego kontrowersyjnego w tej kampanii wyborczej nie zaproponował. To jest próba wyciągnięcia starych zarzutów z szafy i dania im drugiego życia. My się tym zupełnie nie przejmujemy, po prostu robimy swoje – powiedział wicemarszałek Sejmu.

– Tam zostało poruszonych dziesiątki różnych kwestii i media nieprzypadkowo skupiają się na tych, które mogłyby odstraszyć wyborców, zupełnie niepotrzebnie. Odpowiadając więc na to, nie proponujemy w tej chwili żadnej zmiany, jeżeli chodzi o przepisy regulujące kwestię aborcji, nie proponujemy żadnej zmiany, jeżeli chodzi o finansowanie studiów – powiedział Bosak.

