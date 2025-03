"Decyzja należy do kobiety". Nawrocki o aborcji w przypadku gwałtu

Podczas konferencji prasowej w Brzesku (woj. małopolskie) Karol Nawrocki odpowiedział na pytanie dziennikarki TVN24 dotyczące aborcji. – Jestem katolikiem, jestem chrześcijaninem, więc moje generalne stanowisko jest oczywiście za życiem, to jest pewna generalna refleksja. Odnosi się pani do przypadku gwałtu, polskie prawo to reguluje (...). Ta decyzja oczywiście należy do kobiety – powiedział kandydat na prezydenta popierany przez PiS.

– Tak to jest wyregulowane w polskim prawie. Kobieta jest ofiarą gwałtu, jest to rzecz straszna dla kobiety, żeby była jasność. Kobieta jest ofiarą gwałtu, a mężczyzna jest sprawcą gwałtu, więc przede wszystkim państwo polskie powinno zaopiekować się kobietą, która została zgwałcona, to jest rzecz naturalna – kontynuował Nawrocki. Zaznaczył, że kobieta powinna zostać objęta pełną opieką psychologiczną i medyczną.

– Jeśli mogę podzielić się także swoją osobistą refleksją i znajomością takich przypadków. Zapewniam, że z tego dramatu, z tego zła, często jest wiele miłości i wiele dobra, gdy kobieta podejmuje decyzję o urodzeniu takiego dziecka. Znam takie przypadki, blisko mnie są takie kobiety, które mają tego typu doświadczenie – mówił kandydat na prezydenta. – Jest to zło wyrządzone przez mężczyznę, które przy pomocy państwa polskiego można zamienić w dobro życia dziecka, jeśli taka będzie decyzja kobiety – dodał.

Aborcja w Polsce

Obecnie aborcji w Polsce można dokonać w dwóch przypadkach – gdy ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety, a także, gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego (gwałt, kazirodztwo).

W wyniku orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, wydanego jesienią 2020 r., nie można dokonywać aborcji w sytuacji podejrzenia wady genetycznej dziecka nienarodzonego.

Kandydat Koalicji Obywatelskiej w wyborach prezydenckich Rafał Trzaskowski zadeklarował, że doprowadzi do liberalizacji przepisów aborcyjnych. – Będę naciskał na naszych koalicjantów, żeby zagłosowali za ustawą, która zniesie te średniowieczne przepisy antyaborcyjne – zapowiedział prezydent Warszawy i wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej.

