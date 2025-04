W Teksasie będzie nowego rodzaju elektrownia atomowa

Administracja Donalda Trumpa wdraża plan wsparcia inwestycji w konwencjonalną energetykę, ożywienia amerykańskiego przemysłu wytwórczego i zasilenia rozwijającego się przemysłu sztucznej inteligencji. Elementem tej polityki jest projekt energetyki jądrowej w Teksasie. Administracja Trumpa dąży do rozszerzenia wykorzystania małych reaktorów modułowych, czyli SMR.

W Teksasie powstanie nowoczesna elektrownia jądrowa

Jak informuje The Washington Times, zakład produkcyjny w Teksasie przygotowuje się do przejścia z gazu ziemnego na energię jądrową. Firma Dow Chemical i firma inżynierii jądrowej X-energy złożyły wniosek o federalne pozwolenie na budowę SMR nowej generacji w zakładzie Dow w Seadrift w Teksasie. Zakład produkuje tworzywa sztuczne i produkty chemiczne wykorzystywane w dziesiątkach zastosowań, Przedsięwzięcie ma doprowadzić do przekształcenia zakładu w pierwszą w Stanach Zjednoczonych elektrownię wyposażoną w zaawansowany reaktor jądrowy o skali sieciowej.

Projekt SMR jest jedną z kilku inicjatyw wspieranych przez prezydenta Donalda Trumpa w celu reindustrializacji USA i zapewnienia stabilnej energii dla centrów danych sztucznej inteligencji.

W pierwszych dniach po objęciu urzędu na drugą kadencję prezydent ogłosił przyśpieszenie budowy nowych elektrowni, w tym SMR, które określił jako priorytet dla bezpieczeństwa energetycznego i przywództwa technologicznego.

Trump jeszcze w 2023 roku, po tym jak Komisja Dozoru Jądrowego pozytywnie rozpatrzyła projekt reaktora, przekonywał, że są one "ultrabezpiecznie", "ultraczyste", "bardzo tanie".

Małe reaktory modułowe (SMR)

W przeciwieństwie do tradycyjnych elektrowni jądrowych, SMR-y są mniejsze, tańsze w budowie i mogą być konstruowane w modułach, pisze The Washington Times. Ich konstrukcja zapewnia wysoką wydajność, zmniejszoną emisję dwutlenku węgla i łatwiejsze umiejscowienie, ponieważ nie potrzebują one bliskości dużych zbiorników wodnych.

Reaktor Seadrift firmy X-energy będzie wykorzystywał hel do chłodzenia miliardów kamyków wypełnionych uranem, generując temperaturę sięgającą 1000 stopni Fahrenheita, z której powstanie para wodna.

– To, co przyciągnęło ich do X-energy, to fakt, że konfiguracja naszej elektrowni składa się z czterech modułów, które produkują około 320 megawatów – powiedziała Carol Lane, wiceprezes ds. rządowych w X-energy. – Zapewnia to bardzo, bardzo wysoką niezawodność, na czym bardzo zależy centrom danych i centrom sztucznej inteligencji – oznajmiła.

Amerykańskie media zwracają w tym kontekście uwagę, że giganci Big Tech coraz częściej decydują się na finansowe wsparcie SMR-ów. Przykładowo w październiku Google ogłosiło umowę z Kairos Power na wdrożenie wielu SMR począwszy od 2030 roku.

