Potężna inwestycja światowego giganta w USA. Zakłady staną w Arizonie

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), czołowy producent chipów, planuje na przestrzeni czterech lat zainwestować 100 miliardów dolarów w rozwój fabryk produkujących układy scalone w Stanach Zjednoczonych.

Trump: TSMC zainwestuje w Arizonie

Informację przekazano w poniedziałek podczas spotkania z prezydentem Donaldem Trumpem. Trump zapowiedział, że największy na świecie producent półprzewodników wybuduje pięć fabryk w Arizonie, co przyczyni się do stworzenia tysięcy nowych, dobrze płatnych miejsc pracy.

– To ogromne wydarzenie dla naszego kraju. [...] Najpotężniejsze na świecie układy scalone ze sztuczną inteligencją będą produkowane właśnie tutaj, w Ameryce – powiedział Trump.

TSMC produkuje układy scalone dla największych firm technologicznych, jak Apple, Intel i Nvidia.

"The Wall Street Journal" podkreśla, że przedsięwzięcie stanowi element wsparcia odbudowy amerykańskiego przemysłu półprzewodników, który w ostatnich latach w dużej mierze przeniósł się do Azji.

Rywalizacja USA z Chinami

W marcu 2024 USA nałożyły kolejne ograniczenia na eksport chipów sztucznej inteligencji i narzędzi do produkcji mikroukładów do Chin. Sankcje dotyczą także laptopów wyposażonych w te chipy. Departament Handlu, który nadzoruje kontrolę eksportu, oświadczył, że planuje w dalszym ciągu aktualizować ograniczenia dotyczące dostaw technologii do Państwa Środka.

Działania amerykańskich administracji w tym zakresie stanowią element strategicznej rywalizacji między dwoma mocarstwami. Restrykcje administracja Bidena wprowadzała także wcześniej. To samo robił za pierwszej kadencji Trump. Wówczas chodziło przede wszystkim o Huawei. Obie strony stosują wobec siebie sankcje.

Tymczasem największy chiński producent półprzewodników, SMIC, w 2024 roku osiągnął zdolność masowej produkcji chipów w technologii 7 nm. Eksperci zwracają uwagę na odrodzenie Huawei. Chiny technologiczne stoją bardzo mocno. Niektórzy eksperci branży wskazują, że wyprzedziły Amerykanów.

